تغييرات في إدارة مدار القابضة.. لطفي بوعرعارة خلفًا لشرف الدين عمارة

أعلنت شركة مدار القابضة عن إنهاء مهام عمارة شرف الدين من منصبه كرئيس مدير عام، وذلك عقب انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية بمقر وزارة الصناعة بتاريخ 14 أكتوبر 2025.

وحسب بيان للمُجمع، فإنه بموجب قرار الجمعية العامة، تم تعيين لطفي بوعرعارة مديرًا عامًا بالنيابة ابتداءً من 15 أكتوبر 2025، في إطار حرص الشركة على مواصلة نهجها في تجديد أساليب التسيير وتعزيز فعالية الأداء عبر مختلف فروعها، بما يتماشى مع التحولات التي يشهدها قطاع الصناعة في الجزائر.

وقد توجهت شركة مدار القابضة بخالص الشكر والتقدير عمارة شرف الدين على ما بذله من جهود وما قدمه من إسهامات خلال فترة توليه مهامه، متمنية له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية.

كما أعربت الشركة عن ثقتها في قدرة لطفي بوعرعارة على مواصلة مسار التطوير والتحديث الذي تنتهجه المجموعة، مؤكدة التزامها بتعزيز مكانتها كمجموعة وطنية رائدة تواكب التحديات الاقتصادية وتدعم جهود الدولة نحو تحقيق بنية صناعية مستدامة.