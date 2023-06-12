تغييرات في برنامج المحترف الأول والجولة الأخيرة يوم 15 جويلية

أحدثت رابطة كرة القدم المحترفة تغييرات في برمجة الجولات المتبقية من الموسم الجاري، كما حدّدت يوم 15 جويلية لإجراء الجولة الأخيرة.

وبرمجت الرابطة مباريات الجولة الـ26 يوم الفاتح جويلية المقبل، أما الجولة الـ27 فبرمجت يوم 4 جويلية، وستلعب الجولة الـ28 في السابع من نفس الشهر، على أن تلعب الجولة الـ29 يوم 10 جويلية.

وستجرى لقاءات الجولة الأخيرة من الموسم 2022 – 2023 يوم 15 جويلية المقبل.

وأحدثت الرابطة تغييرات فيما يخص تواريخ الجولات المتبقية وكذا اللقاءات المتأخرة، بسبب تربص المنتخب الوطني في الفترة ما بين 12 و20 جوان الجاري.

كما استجابت الرابطة لطلب اتحاد العاصمة، الذي سيكون خلال هذه الفترة محروما من خدمات لاعبيه الدوليين.

وبرمج اللقاء المتأخر لاتحاد العاصمة أمام مولودية الجزائر، لحساب الجولة الـ23، يوم 23 جوان، أما مباراة شبيبة الساورة واتحاد العاصمة المؤجلة عن الجولة الـ24، فبرمجت يوم 27 جوان الجاري.