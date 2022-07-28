تغييرات واسعة في إدارة الجوية الجزائرية

أجرى المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، ياسين بن سليمان، تغييرات واسعة على مستوى إدارة الجوية الجزائرية.

وكشفت مذكرة داخلية لشركة الخطوط الجوية أن التغييرات مست مناصب هامة في الإدارة.

كما كشفت مصادر “للشروق أون لاين” أن سبب التغييرات هو إجراء تنظيمي لدعم استراتيجية الخطوط الجوية الجديدة وتعزيز إدارتها المركزية.

بالفيديو.. تنصيب الرئيس المدير العام الجديد للجوية الجزائرية

ويوم 18 جوان 2022، نُصّب الرئيس المدير العام الجديد لشركة الخطوط الجوية الجزائرية ياسين بن سليمان، خلفا للمدير العام بالنيابة محمد أمين مصراوة.

جرت مراسم التنصيب الرسمي لبن سليمان بحضور وزير النقل، وأعضاء الجمعية العامة للخطوط الجوية الجزائرية.

وقد تولّى مصراوة منصب المدير العام بالنيابة للجوية الجزائرية منذ جانفي 2021، خلفا لسابقه بخوش علاش.

وقال بن سليمان في كلمته بعد التنصيب:”التحديّات التي تواجه الجوية الجزائرية تتطلب إعادة النظر في متطلبات الزبائن. لإعادة الشركة إلى مكانتها الطبيعية وطنيا ودوليا”.

وأضاف:”أشكر الرئيس تبون على ثقته الموضوعة في شخصي، وأؤكد أننا دائما في خدمة البلاد والعباد”.

كما أكّد وزير النقل عبد الله منجي بالمناسبة، شروع الجوية الجزائرية في تنفيذ قرار رئيس الجمهورية باقتناء 15 طائرة جديدة.

وقال منجي أنّ مصالح الشركة ستباشر التواصل مع المصنّعين الدوليين. لإتمام صفقة اقتناء الطائرات الجديدة.

تنصيب محمد العايش أقاسم على رأس مؤسسة تسيير مطارات الجزائر

كما أشرف وزير النقل على مراسم تنصيب محمد العايش أقاسم، مديرا عاما لمؤسسة تسيير مصالح مطارات الجزائر، خلفا لعمار حليس المدير العام السابق بالنيابة.

وتشرف مؤسسة تسيير مصالح مطارات الجزائر، على 17 مطارا عبر التراب الوطني، 6 منها مطارات دولية.

يذكر أنه في العام 2006، أُسند تسيير مطار هواري بومدين الدولي بعاصمة البلاد، إلى فرع مستقلّ للمؤسسة.

مدير الجوية الجزائرية في قائمة فوربس لـ”أقوى قادة السياحة العرب”

وفي 5 مارس 2022، اختير المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بالنيابة، أمين دباغين مصراوة، في قائمة مجلة فوربس لـ”أقوى قادة السياحة والسفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

واحتلّ مصراوة التي يتولّى منصب المدير العام بالنيابة للجوية الجزائرية، منذ 11 جانفي 2021، خلفًا لسابقه بخوش علاش. المركز الـ22 في قائمة فوربس الحديثة، من بين 50 مديرا تنفيذيا ومستثمرًا، في قطاع السياحة بالمنطقة العربية.

واعتبرت المجلة المسؤول الجزائري من رواد السياحة والسفر في المنطقة العربية. وذكرت بأن الجوية الجزائرية تنقل ما يزيد عن 6 ملايين مسافرا سنويا إلى 75 وجهة. عبر أسطولها الجوّي المتكوّن من 56 طائرة.

وحظي قطاع الطيران بـ17 اسمًا من بين أسماء قائمة فوربس الـ50. مقابل 26 اسمًا لقطاع الفنادق والضيافة، و7 أسماء من الخدمات السياحية الأخرى.

وقد تصدّر القائمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات للطيران أحمد بن سعيد آل مكتوم. متبوعًا بالرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر. ثم بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي.

أمّا عن المعايير التي اعتمدت عليها فوربس لاختيار قادة السياحة الأقوى في المنطقة. فقد ذكرت المجلة أنّها رجعت إلى حجم أعمال الشركة، والصلاحيات التي يتولّاها القائد، وخبرته المهنية. إلى جانب قوة تأثيره وإنجازاته الشخصية الأخرى.