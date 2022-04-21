أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تغييرات واسعة في الإدارة المركزية لوزارة الخارجية (سابقا)، شملت عدّة مناصب، بموجب مراسيم رئاسية.

وقد تمّ تغيير تسمية وزارة الخارجية، إلى وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، منذ شهر جويلية 2021.

إنهاء المهام..

وحسب ما تنصّ عليه المراسيم الرئاسية الصادرة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 24)، تنهى مهام الآتية أسماؤهم لتكليفهم بوظائف أخرى:

نسيم قواوي، بصفته مديرا للبيئة والتنمية المستدامة.

محمد ملاح، بصفته نائب مدير لبلدان الساحل بالمديرية العامة لإفريقيا.

الوحيد عبد الباقي، بصفته نـائب مدير لـلاتصالات السلكية واللاسلكية بمديرية المصالح التقنية.

عبد المالك بوفنوش، بصفته نائب مدير لبلدان المشرق العربي في المديرية العامة للبلدان العربية.

صبرينة قاسي، بصفتها نائبة مدير لبلدان أوروبا الجنوبية.

عبد الحكيم عموش، بصفته نائب مدير لآسيا الوسطى بالمديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا.

نور الدين بن فريحة، بصفته نائب مدير للشراكة مع الاتحاد الأوروبي والأمن الجهوي.

نور الدين بلبركاني، بصفته مديرا للمصالح التقنية.

آمال بويلوط، بصفتها نائبة مدير للكفاءات الوطنية في الخارج.

عبد المالك معوج، بصفته نائب مدير للحقيبة الدبلوماسية والبريد بالمديرية العامة للموارد.

عبد القادر موساوي، بصفته نائب مدير للحالة المدنية والقنصلية بالمديرية العامة للشؤون القنصلية والجالية الوطنية في الخارج.

السعيد خليفي، بصفته مديرا للشؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتقنية الدولية.

الحاج الأمين، بصفته مكّلفا بالدراسات والتلخيص.

حبيبة دراجي، بصفتها نائبة مدير للتنمية الاجتماعية.

باية بن سماعيل، بصفتها نائبة مدير للأمم المتحدة والمنظمات ما بين الجهوية.

جمال زرقاني، بصفته مديرا للدراسات والبحث بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية.

التعيينات..

إلى جانب ذلك، وبموجب مراسيم رئاسية أخرى، تمّ تعيين الآتية أسماؤهم في وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج: