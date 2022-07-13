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الجزائر

تغييرات واسعة في سلك مدراء شركات التأمين

الشروق أونلاين
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تغييرات واسعة في سلك مدراء شركات التأمين
أرشيف
وزارة المالية

أعلنت وزارة المالية يوم الثلاثاء في بيان عن حركة مسّت خمسة رؤساء مدراء عامين للشركات العمومية للتأمين وإعادة التأمين.

وجاء في بيان الوزارة:”عقب انعقاد اجتماعات الجمعيات العامة غير العادية للشركات العمومية للتأمين وإعادة التأمين، تم  القيام بحركة للمسؤولين الرئيسيين الخمسة لهذه الشركات”.

ومسّت هذه الحركة المناصب التالية:

  • تعيين يوسف بن ميسية بمنصب الرئيس المدير العام لشركة التأمين الوطنية،
  • تعيين ناصر سايس رئيسا مديرا عاما  للشركة الجزائرية للتأمينات،
  • تعيين الحاج محمد سبع كرئيس مدير عام للشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين،
  • تعيين عبد الله بن سعيدي بمنصب الرئيس المدير العام للشركة المركزية لإعادة التأمين،
  • تعيين زهير لعيش بمنصب الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتأمين و ضمان الصادرات.

وتدخل هذه الحركة في إطار “مواصلة عملية تحسين حوكمة المؤسسات المالية، من أجل تنفيذ النهج الإداري الجديد”.

وقد تضمّنت الحركة “تبديل ثلاثة مسؤولين، وترقية إطارين إلى المستوى الأول من المسؤولية. وهي تهدف حسب بيان الوزارة، إلى “مواصلة وتسريع وتيرة إنجاز عمليات العصرنة المبادر بها، في إطار عملية التحوّل الرقمي، ودمج الأدوات الرقمية الجديدة، والتوسع في عروض التأمين”.

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