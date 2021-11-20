تغيير البرنامج الحالي للتزود بالمياه.. سيال توضح

كشف نائب المدير العام لشركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” المكلف بالخدمة العمومية، أمين حمدان أن البرنامج الحالي (أي تزويد كل يومين بالمياه الشروب) “لا يزال قائما”.

وأوضح حمدان، السبت، في تصريح صحفي، على هامش لقاء إعلامي وتوعوي حول ترشيد استعمال الماء لفائدة أئمة ولايات الجزائر العاصمة وبومرداس وتيبازة والبليدة،أن العمل لا يزال جاريا بالمخطط المعد سابقا، مشيرا إلى أن “نسبة هطول الأمطار الأخيرة لا تكفي للعودة إلى التموين اليومي”.

كما كشف حمدان أن نسبة تسرب المياه بولاية الجزائر منذ بداية سنة 2021، تراوحت ما بين 30 و40 بالمائة من المياه الشروب الموزعة يوميا عبر بلديات الولاية.

وتابع قائلا: “فرق سيال تعمل على قدم وساق لتتبع هذه التسربات قصد تصليحها وتفادي تبذير المياه” مذكرا في ذات الوقت أنه “يجري حاليا تنفيذ برنامجا لإعادة تهيئة قنوات المياه القديمة التي تعد المشكل الحقيقي الذي يسبب التسربات”.

وذكر في هذا السياق بأن الجزائر العاصمة تضم 6000 كلم من قنوات توزيع المياه الشروب مقابل 1200 كلم في ولاية تيبازة.