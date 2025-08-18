تغيير التوجيه الجامعي.. إعلان هام لحاملي البكالوريا الجدد

أعلمت وزارة التّعليم العالي حاملي البكالوريا الجدد عن تخصيص الفترة الممتدّة من 19 إلى 23 أوت الجاري للحالات الخاصّة الراغبة في تغيير التوجيه الجامعي.

وكشف وزير التعليم العالي كمال بداري، في منشور له على صفحته الرسمية عبر فيسبوك أن الحالات الخاصة تشمل:

1- تغيير التّوجيه في نفس المدينة الجامعية أو خارجها.

2- تغيير التّوجيه بهدف التسجيل في المدارس العليا للأساتذة وملحقاتها، وكذا نقاط التّكوين الموطّنة في الجامعات، حسب عدد المقاعد البيداغوجيّة الشّاغرة.

وأفاد بيان الوزارة أن إيداع الطلبات حصريّا عبر البوّابة الإلكترونيّة: https://progres.mesrs.dz/webetu

-أو مسح رمز الاستجابة السّريع الظّاهر في الصّورة أدناه.