تغيير الديكور بلمسات بسيطة وغير مكلفة يؤثر على نفسيتك

تفضل الكثير من السيدات قضاء وقت أطول في المنزل في فصل الشتاء، على وجه الخصوص، لكن الملل والمكان المغلق قد يؤثر على نفسيتهن، لذلك، ينصح الخبراء بإدخال تغييرات على المكان، أولها رفع الإنارة وتغيير الديكور بلمسات بسيطة وغير مكلفة تماما، جمعنا لك بعضها في هذا الموضوع.

إضافة الأوشحة الصوفية و الـ PLAID

تتجه ربات المنزل في فصل الصيف إلى إزالة أكبر قدر ممكن من قطع الأفرشة والوسائد والأغطية، لتوفير مساحة أكبر في الغرف ولتخفيض حرارة المكان، فمن العادات التخلص من الزرابي كذلك ومفروشات الأرض، على خلاف فصل الشتاء، حيث يكون أفراد العائلة بحاجة إلى الاجتماع في المنزل والتمتع بالدفء، وبالتالي، تزيد الحاجة إلى هذه القطع.. وينصح خبراء الديكور بإضافة الأوشحة الصوفية، كونها من القطع العملية التي تستعمل للتدفئة عند الجلوس إلى الموقد أو الجلوس أمام التلفاز أو حتى التواصل عبر الهاتف لساعات، كما أنها ممتازة لإضفاء جو شتوي وإعطاء لمسة مميزة على الأرائك والأسرة وحتى على الطاولات والزرابي، يمكنك الحصول عليها بأشكال وتصاميم جميلة ومبتكرة في كل المحلات المتخصصة، كما يمكنك طلبها عبر الإنترنت، بأسعار مقبولة جدا.

إضافة الشموع الملونة والمعطرة

ترتبط الشموع بالعديد من المناسبات، وتتعدد استخداماتها ولعل أقربها في فصل الشتاء هو الحصول على أجواء دافئة ورومنسية تشجع على البقاء في المنزل واحتساء المشروبات الساخنة، بدل الخروج إلى الأجواء الباردة، ثم إن هناك اليوم مجموعات لا تحصى من الشموع المعطرة بعبق الشتاء التي يمكن أن تنشر في الأجواء روائح العود وخشب الصندل القوية، والياسمين والخزامى والبرتقال وآلاف النكهات الأخرى، فبالإضافة إلى لمستها المبهرة على الديكور، تعتبر الشموع المعطرة ممتازة للتخلص من مخلفات الرطوبة والأماكن المغلقة التي لا تصلها الشمس في فصل الشتاء لإزالة الروائح غير المرغوبة، اختاري فقط شموعا أصلية يستمر عبقها لساعات حتى بعد إطفائها، واحرصي على ألا تنامي قبل التأكد من إطفائها جميعا.

إضافة الوسائد الدافئة

وسائد الديكور أصبحت جزءا لا يتجزأ من المظهر العصري للأرائك والأسرّة وكنبات الجلوس، وهناك منها ما تعبر عن الشتاء بخاماتها الصوفية الدافئة وألوانها الغامقة التي تتأرجح بين الأزرق الغامق، تدرجات البني والرمادي والبرتقالي… ألوان حارة وباردة يجب أن تتناسق مع ديكور المكان، استخدميها دون تردد، فبعضها صالح للجلوس والآخر للاستناد وبعضها لوحات فنية مبهرة تغير وجه الديكور بالكامل.