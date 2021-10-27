تغيير بِخصوص ملعب مواجهة جيبوتي والجزائر

تُجرى مباراة المنتخب الوطني الجزائري ومضيفه الجيبوتي، بِالملعب الدولي للعاصمة المصرية القاهرة.

جاء ذلك في بيان نشره الاتحاد الجزائري لكرة القدم مساء الأربعاء. عِلما أن الهيئة الجيبوتية للعبة ذكرت مدينة الإسكندرية في بيان لها نشرته، الثلاثاء.

وتُقام هذه المباراة في الـ 12 من نوفمبر المقبل على الساعة الثالثة بعد الظهر بِالتوقيت المصري، الموافق للثانية بعد الظهر بِالتوقيت الجزائري. في إطار الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لِتصفيات كأس العالم 2022.

وسبق للمنتخب الوطني الجزائري نسخة جمال بلماضي، أن خاض مقابلتَين في الملعب الدولي للقاهرة. ويتعلّق الأمر بِنصف نهائي ونهائي كأس أمم إفريقيا 2019، أمام نيجيريا والسنيغال، على التوالي.

وبِخصوص حكام مباراة جيبوتي والجزائر، فقد عيّنت “الفيفا” طاقما من البنين، يقوده حكم الساحة هونياندندي جيندو لويس، الذي يملك الشارة الدولية منذ عام 2017.