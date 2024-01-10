تغيير توقيت المباراة المتأخرة لاتحاد العاصمة أمام مولودية وهران

أعلنت إدارة اتحاد العاصمة عن تغيير توقيت المباراة المتأخرة أمام مولودية وهران، المبرمجة يوم 15 جانفي الجاري.

وأكدت إدارة الاتحاد عبر الصفحة الرسمية للنادي أن المبارة المتأخرة عن الجولة السابعة، والتي كانت مبرمجة على السابعة مساء، ستلعب على الساعة السادسة.

وأضافت أنه تم تغيير التوقيت حتى يتسنى لجمهور الاتحاد حضور المباراة في ظروف مناسبة، ومن بعدها متابعة أول خرجة للمنتخب الوطني في كأس إفريقيا للأمم، أمام أنغولا، والتي ستلعب على الساعة التاسعة ليلا.