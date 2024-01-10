-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

تغيير توقيت المباراة المتأخرة لاتحاد العاصمة أمام مولودية وهران

عمر سلامي
  • 127
  • 0
تغيير توقيت المباراة المتأخرة لاتحاد العاصمة أمام مولودية وهران
أرشيف
لاعبو اتحاد العاصمة

أعلنت إدارة اتحاد العاصمة عن تغيير توقيت المباراة المتأخرة أمام مولودية وهران، المبرمجة يوم 15 جانفي الجاري.

وأكدت إدارة الاتحاد عبر الصفحة الرسمية للنادي أن المبارة المتأخرة عن الجولة السابعة، والتي كانت مبرمجة على السابعة مساء، ستلعب على الساعة السادسة.

وأضافت أنه تم تغيير التوقيت حتى يتسنى لجمهور الاتحاد حضور المباراة في ظروف مناسبة، ومن بعدها متابعة أول خرجة للمنتخب الوطني في كأس إفريقيا للأمم، أمام أنغولا، والتي ستلعب على الساعة التاسعة ليلا.

مقالات ذات صلة
فتح تحقيق مع باريس سان جيرمان على خلفية تتويج ميسي بالكرة الذهبية!

فتح تحقيق مع باريس سان جيرمان على خلفية تتويج ميسي بالكرة الذهبية!

أكرور يلعب مباراة رسمية بِعمر 49 سنة و181 يوم!

أكرور يلعب مباراة رسمية بِعمر 49 سنة و181 يوم!

بِالفيديو: لمّا واجه بلومي مُنافسه بيكنباور وسجّل ضدّه هدفا

بِالفيديو: لمّا واجه بلومي مُنافسه بيكنباور وسجّل ضدّه هدفا

آخر تدريبات “الخضر” كانت بِحضور كلّ اللاعبين

آخر تدريبات “الخضر” كانت بِحضور كلّ اللاعبين

“الكناري” وبلوزداد غلافا لِمُقابلات الكأس

“الكناري” وبلوزداد غلافا لِمُقابلات الكأس

شايبي على رأس قائمة المتوقع تألقهم في “الكان”

شايبي على رأس قائمة المتوقع تألقهم في “الكان”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد