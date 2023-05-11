تغيير توقيت المباراة النهائية لكأس إفريقيا لأقل من 17 سنة

ملعب نيلسون مانديلا الذي يحتضن نهائي "كان" أقل من 17 سنة

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، الجارية بالجزائر، عن إجراء تعديل على توقيت المباراة النهائية.

وأكدت اللجنة أن المباراة النهائية لـ “كان” أقل من 17 سنة، الذي سيلعب يوم 19 ماي الجاري، بملعب نيلسون مانديلا، ستنطلق على الساعة العاشرة ليلا، بدلا من الساعة الثامنة.

وتأهل السنغال والمغرب إلى نصف نهائي “كان” الجزائر لأقل من 17 سنة، في انتظار اكتمال المربع الذهبي، الخميس، بعد إجراء اللقاءين الأخيرين عن الدور ربع النهائي.

ويواجه منتخب مالي نظيره الكونغولي، بداية من الساعة الخامسة مساء، بملعب 19 ماي بعنابة، فيما تجمع المباراة الثانية بين نيجيريا وبوركينافاسو بملعب نيلسون مانديلا.