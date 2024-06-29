تغيير توقيت فتح منصة الاكتتاب في “عدل 3” إلى التاسعة 21:00 مساء

يوم 5 جويلية المقبل

كشف وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي يوم السبت، عن تغيير توقيت فتح منصة الاكتتاب في برنامج “عدل 3″ إلى التاسعة 21:00 مساء من يوم الجمعة 5 جويلية المقبل.

تغيير التوقيت جاء نزولا عند رغبة الجماهير الرياضية، من أجل منحهم الفرصة للتسجيل بأريحية في هذا البرنامج. لتزامن التوقيت السابق مع المباراة النهائية لكأس الجزائر، يقول الوزير.

وسيستمرّ فتح المنصة الرقمية للاكتتاب في اليوم الأول، أي الجمعة 5 جويلية، من التاسعة 21:00 مساء، إلى الثالثة 03:00 فجرا.

على أن تفتح المنصة في الأيام الموالية، من الساعة الثامنة 08:00 صباحا، إلى غاية السادسة 18:00 مساء. للسماح لأكبر عدد من المواطنين من التسجيل في هذه الصيغة.

وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات شراء السكنات في إطار صيغة البيع بالإيجار ”عدل 3”.

ويشترط للاستفادة من هذه الصيغة، حسب ما ينص عليه المرسوم، أن يتراوح دخل طالب السكن وزوجه بين 24.000 دينار و6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، أي 12 مليون سنتيم.

إلى جانب عدم امتلاك قطعة أرض صالحة للبناء، أو عقار سكني، عن طريق الحيازة أو الملكية بجميع أشكالها. وعدم الاستفادة من أي مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو شرائه.