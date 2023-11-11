تغيير توقيت لقاء الصومال مرتين.. والتنقل إلى مابوتو مباشرة بعد اللقاء

القائمة الموسعة ضمت 35 لاعبا والفاف توفر كل الإمكانيات لـ "الخضر"

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن قائمة تضم 23 لاعبا تحضيرا للمباراتين ضد الصومال يوم الخميس 16 نوفمبر ثم التنقل إلى مابوتو يوم 19 من نفس الشهر،المواجهتان تدخلان في إطار الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم 2026، التي ستحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، والمكسيك، علما أن الناخب الوطني أرسل مثلما جرت عليه العادة قائمة أولية تضم 35 لاعبا، اختار منها 23 لاعبا، وبإمكانه أن يجري تغييرات عليها قبل اللقاءات الرسمية.

وسيلعب اللقاء الأول للخضر بملعب نيلسون مانديلا أمام المنتخب الصومالي بداية من الساعة الخامسة مساء، حتى يتسنى لرفقاء محرز السفر مباشرة بعد اللقاء إلى مابوتو على الساعة (23.00)، والتواجد صبيحة يوم 17 نوفمبر بالموزمبيق لتحضير المواجهة، خاصة وأن الاتحاد الجزائري وفّر طائرة ستتنقل مباشرة دون توقف (على غير العادة) في رحلة شاقة قد تدوم أكثر من 10 ساعات كاملة.

وفي هذا السياق، علمت “الشروق” أن الاتحاد الجزائري الجديد وبالتشاور مع المدرب الوطني جمال بلماضي، تم تقديم اللقاء الأول أمام الصومال بساعة كاملة حتى تتمكن التشكيلة الوطنية لربح بعض الساعات قد تمكنها من التحضير الجيّد، رغم أن الفاف كان بإمكانها تغيير موعد اللقاء بيوم أو يومين مثلما تنص عليه لوائح الاتحاد الدولي خاصة إذا كانت الرحلة الجوية تفوق الست ساعات، وهو ما لم تنتبه له الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، جزئيات سيعمل الطاقم الفني وبالتشاور مع الاتحادية على تفاديها في قادم اللقاءات، علما أن الرئيس وليد صادي وضع كل الإمكانيات للطاقم الفني من أجل النجاح في مهمته، ومستعد بحسب ما أكده في تصريحات سابقة مضاعفتها خدمة للمنتخب الوطني الذي تنتظره استحقاقات قادمة.

وشهدت القائمة تغييرات عديدة مقارنة بتلك التي حضرت تربص أكتوبر حيث خلت القائمة من اسم الشاب بدر الدين بوعناني بسبب نقص المنافسة، حيث لم يلعب مع فريقه نيس الفرنسي هذا الموسم سوى 55 دقيقة، إضافة إلى آدم زرقان وعبد القهار قادري اللذين لم يقنعا بعد الناخب الوطني، وهما ضحية المنافسة الكبيرة من طرف العائد نبيل بن طالب، بوداوي زروقي وغيرهم.

كما شهدت مقصلة بلماضي لاعب وستهام الإنجليزي سعيد بن رحمة الذي ذهب ضحية ما حدث في اللقاء الودي أما المنتخب المصري حين تجاهل اللاعب الدولي الجزائري مدربه الذي دخل معه في جدال استغرب له الجميع ليتواجد خارج القائمة، وتثير الكثير من الدهشة، مثلها تواصل غياب لاعب الغرافة القطري ياسين براهيمي الذي يتألق من جولة لأخرى، وهو يدفع اليوم ثمن صراحته حين قال إن الإقصاء من التواجد في كأس العالم 2022 بقطر ليس بسبب الحكم غاساما لوحده، وهو ما أغضب المدرب الوطني الذي وضعه في خانة المغضوب عليهم، وجعل براهيمي يطلب عدم استدعائه مستقبلا للتشكيلة الوطنية.

كما قرر جمال بلماضي إعادة ثنائي ليل الفرنسي آدم وناس ونبيل بن طالب بعد أن كانا قد غابا عن المواعيد الأخيرة بسبب الإصابة، كما لجأ كذلك إلى خدمات مهاجم السد القطري، بغداد بونجاح، مع تجديد الثقة في ظهير أيسر شيفيلد يونايتد الإنكليزي، ياسر لعروسي.

وحضر ضمن قائمة المنتخب الجزائري اللاعب يوسف عطال، الذي كان قد ترددت أخبار عن إمكانية إبعاده من هذا التربص، نتيجة العقوبة التي كان قد تعرض لها من قبل رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم بسبب تضامنه مع القضية الفلسطينية، وذلك بحرمانه من اللعب 7 مباريات كاملة، ما قد يؤثر على جاهزيته البدنية لهذا الموعد وكذلك الاستحقاقات المقبلة لبطولة أمم أفريقيا في كوت ديفوار.