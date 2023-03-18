تغيير توقيت مباراة لوبوبو الكونغولي واتحاد العاصمة

تقرّر تغيير توقيت موعد مباراة نادي سانت إلوا لوبوبو الكونغولي وإتحاد العاصمة، التي تلعب الأحد، بملعب ليفي “مواناوازا ستاديوم” بمدينة ندولا الزامبية.

وأكدت إدارة اتحاد العاصمة عبر صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن اللقاء سينطلق على الثانية زوالا بتوقيت الجزائر، بعدما كان مبرمجا على الواحدة.

ويواجه إتحاد العاصمة، مضيّفه لوبوبو الكونغولي، في مباراة الجولة الخامسة، من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويحتل اتحاد العاصمة المركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط، خلف المتصدر مارومو غالانتس الجنوب إفريقي، الذي يملك 9 نقاط، فيما يتواجد نادي لوبوبو الكونغولي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويحتل الأخضر الليبي المركز الأخير بنقطتين.