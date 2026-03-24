-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

تغيير صنف السكن لمكتتبي “عدل 3”.. بيان هام من الوكالة

الشروق أونلاين
  • 309
  • 0
تغيير صنف السكن لمكتتبي “عدل 3”.. بيان هام من الوكالة

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره  “عدل”، اليوم الثلاثاء، عن إمكانية تغيير صنف السكن لفائدة مكتتبي برنامج “عدل 3” الذين لديهم طفلان أو أكثر يوم التسجيل في البرنامج.

وفي بيان لها، أكدت الوكالة أنه أصبح بإمكان المكتتبين تقديم طلب لتغيير صنف السكن من شقة ثلاث غرف إلى شقة أربع غرف، وذلك عبر المنصة الإلكترونية الرسمية للوكالة على الرابط: www.aadl.dz.

وأوضحت الوكالة أن عملية تغيير صنف السكن تتطلب اتباع الخطوات التالية:

  • الدخول إلى حساب المكتتب على المنصة.
  • التوجه إلى خانة “خيارات أخرى”.
  • الضغط على خيار “تغيير صنف السكن”.
  • تأكيد رغبة تغيير صنف السكن بالضغط على “نعم”.
أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد