تغيير غير مسبوق في نهائي كأس العالم

سيجري الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تغييرا غير مسبوق في نهائي كأس العالم 2026.

وقرّر “فيفا” تمديد فترة الاستراحة بين الشوطين إلى ما بين 25 و30 دقيقة، لإقامة عرض فني ضخم خلال النهائي.

وبحسب صحيفة “ذا تايمز “، سيشارك في العرض عدد من أبرز نجوم الموسيقى العالمية، من بينهم جاستن بيبر، وشاكيرا، ومادونا، وفرقة بي تي إس ، وبيرنا بوي، وفرقة كولدبلاي.

وسيتوزع ظهور الفنانين المذكورين بين حفل ما قبل المباراة والعرض الرئيسي خلال الاستراحة.

ورغم أن قوانين اللعبة تنص على أن فترة الاستراحة لا تتجاوز 15 دقيقة، فإن الصحيفة أوضحت أن الحكم المكلف بإدارة النهائي سيصادق على تمديدها، في خطوة تؤكد أن “فيفا” رتب جميع الجوانب التنظيمية لهذا القرار.

وليست هذه المرة الأولى التي يعتمد فيها فيفا هذا النموذج، إذ سبق أن امتدت استراحة نهائي كأس العالم للأندية إلى 24 دقيقة بسبب عرض فني مماثل، وهو ما أثار آنذاك انتقادات من الفريقين المشاركين، تشيلسي وباريس سان جيرمان.

وأكد مدير العمليات في كأس العالم هايمو شيرغي أن الحفل الختامي سيجمع بين الموسيقى والثقافة وكرة القدم، وسيختتم الأجواء الاحتفالية للبطولة قبل تتويج البطل.

ومن المنتظر أن يكشف ” فيفا” قبل المباراة النهائية عن التفاصيل الكاملة لهذا التغيير الاستثنائي.

وستلعب المباراة النهائية لمونديال 2026 ، يوم الأحد المقبل، بداية من الساعة الثامنة مساءً، بتوقيت الجزائر.