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رياضة

تغيير في تاريخَي وتوقيتَي مقابلتَي الجزائر والنيجر

الشروق الرياضي
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تغيير في تاريخَي وتوقيتَي مقابلتَي الجزائر والنيجر

طرأ تغيير بِخصوص تاريخَي وتوقيتَي، مقابلتَي المنتخب الوطني الجزائري ومُنافسه فريق النيجر.

جاء ذلك استنادا إلى بيانَين نشرهما الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الإثنين.

وتندرج هاتان المقابلتان ضمن إطار الجولتَين الثالثة والرّابعة من دور المجموعات، لِتصفيات كأس العالم 2022.

وكانت المباراة الأولى مُبرمجة بِالجزائر، في الـ 8 من أكتوبر المقبل على السّاعة الخامسة مساءً. على أن تُقام المواجهة الثانية بِالنيجر، في الـ 11 من الشهر ذاته على السّاعة الثّانية بعد الظهر (التوقيت الجزائري ذاته).

وتشكّل جدول المقابلتَين بِالصّيغة الجديدة، وبِترسيم نهائي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، على النّحو التالي:

المباراة الأولى: ملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة، في الـ 8 من أكتوبر المقبل على السّاعة الثّامنة مساءً.

المباراة الثانية: ملعب “الجنرال سيني كونتشي” بِمدينة نيامي عاصمة النيجر، في الـ 12 من أكتوبر المقبل على السّاعة الثّامنة مساءً (التوقيت الجزائري ذاته).

وتغيّر توقيت المباراة الأولى بعد طلب تقدّم به الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى “الفيفا”، استنادا إلى بيان هيئة الرّئيس شرف الدين عمارة.

للإشارة، فإن “الفيفا”، منحت للمنتخبات الإفريقية رخص تنظيم المقابلات على السّاعة الواحدة ظهرا والرّابعة عصرا والسّابعة مساءً، بِالتوقيت العالمي المُوحّد أو غرينيتش (التوقيت الجزائري شتاءً وصيفًا = توقيت غرينيتش + ساعة واحدة/ مثلا التوقيت الأوّل يتحوّل إلى الثانية بعد الظهر).

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