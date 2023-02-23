-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
حركة واسعة في السلك الدبلوماسي والقنصلي
رياضة

تغيير ملعب مباراة المولودية والأربعاء

علي بهلولي
  • 135
  • 0
تغيير ملعب مباراة المولودية والأربعاء
ح.م
ملعب "عمر بن رابح" بِالدّار البيضاء.

تُجرى مباراة مولودية الجزائر والضّيف نادي أمل الأربعاء بِملعب “عمر بن رابح” بِالدّار البيضاء.

وكانت هذه المقابلة مُبرمجة بِملعب “5 جويلية 1962″، السبت المُقبل على الساعة الثالثة بعد الظهر. لِحساب الجولة الـ 18 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل.

ونقلت رابطة الكرة المحترفة هذه المواجهة إلى ميدان الدّار البيضاء، لِكون ملعب “5 جويلية 1962” سيحتضن في اليوم الموالي (الأحد) لقاء اتحاد العاصمة والزّائر نادي مارومو غالانتس من جنوب إفريقيا، ضمن إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لِمسابقة كأس “الكاف”.

وعكس القرار الخاص بِالملعب، ثبّتت رابطة الرئيس عبد الكريم مدوار تاريخ وتوقيت مباراة فريقَي المولودية والأربعاء.

مقالات ذات صلة
بن رحمة يتّجه نحو نشاط عرض الأزياء

بن رحمة يتّجه نحو نشاط عرض الأزياء

زميل سابق لِمحرز: أستشير طبيبا نفسيا لِانتشالي من البئر

زميل سابق لِمحرز: أستشير طبيبا نفسيا لِانتشالي من البئر

محكمة برشلونة تقرّر بخصوص طلب الإفراج عن ألفيش

محكمة برشلونة تقرّر بخصوص طلب الإفراج عن ألفيش

محرز المتألق يدافع عن هالاند الغائب

محرز المتألق يدافع عن هالاند الغائب

دورة دولية ودية بالجزائر تحضيرا لكان أقل من 17 سنة

دورة دولية ودية بالجزائر تحضيرا لكان أقل من 17 سنة

الأندية الجزائرية “الإفريقية” تحافظ على حظوظها من دون تألق

الأندية الجزائرية “الإفريقية” تحافظ على حظوظها من دون تألق

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد