تغيير ملعب مباراة المولودية والأربعاء

تُجرى مباراة مولودية الجزائر والضّيف نادي أمل الأربعاء بِملعب “عمر بن رابح” بِالدّار البيضاء.

وكانت هذه المقابلة مُبرمجة بِملعب “5 جويلية 1962″، السبت المُقبل على الساعة الثالثة بعد الظهر. لِحساب الجولة الـ 18 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل.

ونقلت رابطة الكرة المحترفة هذه المواجهة إلى ميدان الدّار البيضاء، لِكون ملعب “5 جويلية 1962” سيحتضن في اليوم الموالي (الأحد) لقاء اتحاد العاصمة والزّائر نادي مارومو غالانتس من جنوب إفريقيا، ضمن إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لِمسابقة كأس “الكاف”.

وعكس القرار الخاص بِالملعب، ثبّتت رابطة الرئيس عبد الكريم مدوار تاريخ وتوقيت مباراة فريقَي المولودية والأربعاء.