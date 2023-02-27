-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الفريق أول شنقريحة يستقبل مسؤولا عسكريا روسيا
رياضة

تغيير موعد وملعب مباراة شباب بلوزداد والمريخ السوداني

عمر سلامي
  • 211
  • 0
تغيير موعد وملعب مباراة شباب بلوزداد والمريخ السوداني
ح.م
لقطة من مباراة المريخ السوداني وشباب بلوزداد

أكدت إدارة شباب بلوزداد أنه تم تغيير موعد مباراة الجولة الرابعة بين “الشباب” والمريخ السوداني، والتي ستجرى بملعب 19 ماي بعنابة.
وقالت إدارة شباب بلوزداد في بيان لها على صفحتها الرسمية: “تعلم إدارة شباب بلوزداد مناصريها الأوفياء أنه قد تم تغيير موعد مباراة العودة التي ستجمع فريقنا الغالي شباب بلوزداد مع نادي المريخ السوداني لحساب الجولة الرابعة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا إلى يوم الثلاثاء 07 مارس 2023 على الساعة 20:00 “.

وأضاف البيان: “هذا وقررت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم إجراء اللقاء بملعب 19 ماي 1956 بعنابة ، وستعمل إدارة شباب بلوزداد في الساعات القادمة على تسهيل تنقل الأنصار من أجل دعم الفريق في هذا اللقاء”.

مقالات ذات صلة
الشلف تتعادل في الدقيقة (90+16) وأوّل نقطة لِشلغوم بعد 15 مباراة

الشلف تتعادل في الدقيقة (90+16) وأوّل نقطة لِشلغوم بعد 15 مباراة

ريال مدريد يقاطع حفل “فيفا” لجوائز الأفضل في 2022

ريال مدريد يقاطع حفل “فيفا” لجوائز الأفضل في 2022

طفل سوري يحقق حلمه بالتنقل إلى السعودية لمقابلة رونالدو

طفل سوري يحقق حلمه بالتنقل إلى السعودية لمقابلة رونالدو

مدرب الوداد المغربي يوضح بخصوص انسحابه من الندوة الصحفية في الجزائر

مدرب الوداد المغربي يوضح بخصوص انسحابه من الندوة الصحفية في الجزائر

هذا ما قاله رئيس شباب بلوزداد عن مستقبل الكوكي مع الفريق

هذا ما قاله رئيس شباب بلوزداد عن مستقبل الكوكي مع الفريق

وضعية شباب بلوزداد في رابطة الأبطال تتعقّد

وضعية شباب بلوزداد في رابطة الأبطال تتعقّد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد