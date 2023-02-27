تغيير موعد وملعب مباراة شباب بلوزداد والمريخ السوداني

أكدت إدارة شباب بلوزداد أنه تم تغيير موعد مباراة الجولة الرابعة بين “الشباب” والمريخ السوداني، والتي ستجرى بملعب 19 ماي بعنابة.

وقالت إدارة شباب بلوزداد في بيان لها على صفحتها الرسمية: “تعلم إدارة شباب بلوزداد مناصريها الأوفياء أنه قد تم تغيير موعد مباراة العودة التي ستجمع فريقنا الغالي شباب بلوزداد مع نادي المريخ السوداني لحساب الجولة الرابعة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا إلى يوم الثلاثاء 07 مارس 2023 على الساعة 20:00 “.

وأضاف البيان: “هذا وقررت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم إجراء اللقاء بملعب 19 ماي 1956 بعنابة ، وستعمل إدارة شباب بلوزداد في الساعات القادمة على تسهيل تنقل الأنصار من أجل دعم الفريق في هذا اللقاء”.