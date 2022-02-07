تـحويلات في حـسابات “الدوفيز” عبر رسائل “سويفت”

تسهيلات في عمليات الدفع بداية من 14 فيفري

أصدر بنك الجزائر تعليمة جديدة تتيح للبنوك الوسيطة القيام بعمليات تحويل العملة الصعبة فيما بينها بداية من 14 فيفري الجاري، كإجراء خاص لتوفير “الدوفيز” على مستوى البنوك، ويتسنى لهذه الأخيرة الاقتراض فيما بينها عبر العملة الصعبة بناء على ذلك، باعتماد صيغة رسالة “سويفت” أو “الرسالة السريعة”، ويهدف الإجراء الجديد وفقا لمراقبين إلى توفير العملة الصعبة على مستوى البنوك، لتكون في متناول زبائنها خاصة عند عمليات استيراد المواد الأولية بالدرجة الأولى.

وتهدف التعليمة رقم 01 الصادرة بتاريخ 31 جانفي 2022، والموقعة من طرف المدير العام للعلاقات المالية الخارجية ببنك الجزائر، أمين بولسنان، إلى تعديل نمط عمليات الدفع بين البنكية على حسابات الدوفيز أو العملة الصعبة، والتي تجرى عادة على مستوى غرفة المقاصة ـ التعويضات ـ بموقع بنك الجزائر والمتواجدة على مستوى المديرية العامة للعلاقات المالية الخارجية، عندما يتم هذا النوع من العمليات بطريقة لا مركزية.

وتشدد التعليمة الجديدة على أن البنوك الوسيطة المعتمدة ملزمة بتحويل أوامر الدفع لبنك الجزائر عبر رسائل “سويفت” تحت شكل “أم تي 202″، حيث يتسنى للبنك الذي تحصل على تفويض طلب الدفع انطلاقا من حسابه المقوّم بالعملة الصعبة، المحدد للبنك المستفيد.

ووفقا لذات التعليمة، التي استلمت “الشروق” نسخة عنها، تجري عمليات الدفع بشكل يومي ما بين البنوك بطريقة متواصلة، في كل مرة يتم توجيه نداء للبنوك لتحويل طلب دفع “سويفت” عبر البنك وعبر العملة الصعبة، ويأخذ بنك الجزائر على عاتقه عملية النسخ للمدين ولإئتمان المبالغ لحسابات العملة الصعبة لزبائن البنوك المعنية، بشكل مطابق لطلبات الدفع المنفذة، ومن جانبها تقوم البنوك الوسيطة المعتمدة بمواصلة تبادل الوثائق المثبتة لعمليات الدفع المقامة بينها.

وحسب ذات المصادر، فإن البنوك الوسيطة المعتمدة بإمكانها الاستعانة بمصالح بنك الجزائر في حال تسجيل أي صعوبة في تنفيذ ما تنص عليه التعليمة الجارية، والتي يرتقب أن تدخل حيز الخدمة والتنفيذ بداية من 14 فيفري الجاري، مع العلم أن الإجراءات المتضمنة في التعليمة رقم 65 الصادرة بتاريخ 14 جانفي 988 تعد ملغاة، بناء على التعليمة الجديدة.

وسبق وأن أرسل بنك الجزائر مذكرة جديدة للبنوك تم نشرها على موقعه الالكتروني تتعلق بفتح حسابات نقدية بالعملة الصعبة، وأعلمت المذكرة البنوك أنه “يمكنها فتح حسابات نقدية بالعملة الصعبة على دفاتر بنك الجزائر”، علما أن “هذه الحسابات ستخصص لمعالجة المعاملات النقدية بالعملة الصعبة المبرمة بين البنوك لحسابها أو لحساب زبائنها وتخضع لنفس القواعد الخاصة بالتسيير والتأهيل على غرار تلك التي تسير الخزينة بالدينار”.