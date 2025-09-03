“تفاخر بصحته منذ أيام”.. ما حقيقة إصابة ترامب بسرطان الكبد؟

اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، في الآونة الأخيرة، موجة من المنشورات بشأن تدهور صحة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كان آخرها الحديث عن إصابته بسرطان الكبد.

ونشر نشطاء، مساء الثلاثاء، صورة للرئيس الأمريكي مكتوبا عليها “وداعا ترامب”، وجاء في التعليق المرافق “عاجل.. البيت الأبيض يعلن إصابة الرئيس ترامب بسرطان الكبد وتدهور حالته الصحية!”، لتبدأ التساؤلات بشأن حقيقة الأنباء المتداولة.

وتصاعدت التكهنات، خاصة مع تسريب صور لكدمات ظهرت مؤخراً على يدي الرئيس الأمريكي، ما دفع بعض مستخدمي منصات التواصل إلى الربط بين هذه العلامات وصحته، مشيرين إلى احتمالية صحة إصابته بأمراض خطيرة، فيما أكد آخرون ذلك.

في ذات السياق، وبالاطلاع على الحسابات الرسمية للبيت الأبيض، يتضح أنه لم يصدر أي بيان يشير إلى إصابة ترامب بسرطان الكبد أو إلى تدهور حالته الصحية، ما يعني أن الأنباء المتداولة لا تستند إلى أي مصدر موثوق.

هل أصيب ترامب بسكتة دماغية إقفارية الأسبوع الماضي؟

وقبل شائعة السرطان، تداول رواد الشبكات نبأ وفاة ترامب، البالغ من العمر 79 عامًا، بسكتة دماغية إقفارية، حيث تصدّر وسم “#TrumpIsDead” منصات التواصل، لكن الأخير سارع إلى الرد عبر منصته “Truth Social”، وكتب قائلاً: “Never felt better in my life” أي “لم أشعر بحال أفضل من الآن”، في نفي مباشر لكل ما يُشاع عنه.

كما ظهر في المكتب البيضاوي متفاخرا بصحته، ومُخبرًا الصحفيين أنه كان “نشطًا للغاية خلال عطلة نهاية الأسبوع” بإجراء مقابلات وممارسة رياضة الغولف، في إشارة واضحة لخصومه بأنه يتمتع بصحة جيدة.

وفي الوقت الذي تداول فيه البعض صورًا تُظهر تورمًا في كاحليه وكدمات على يده للتشكيك في حقيقة وضعه الصحي، أكدت التقارير الطبية الرسمية الصادرة في جويلية 2025 أن الرئيس يعاني من قصور وريدي مزمن، وهي حالة شائعة لا تُعد خطيرة ولا علاقة لها بالسرطان، مشيرة إلى أن وضعه مستقر ولا يعيق أداءه لمهامه.

كدمات ترامب.. نفس حالة اليزابيث قبل وفاتها!

وشبه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الكدمات الظاهرة على يد ترامب خلال الأسابيع الماضية، بالكدمات التي ظهرت على يد ملكة بريطانيا قبل وفاتها بيومين.

ولا تزال التكهنات تحيط بالكدمات الغامضة التي شوهدت مرة أخرى على يد الرئيس الأمريكي وانتشرت صورها على نطاق واسع يوم الاثنين بعد أن تم تصويره وهو يوقع أوامر تنفيذية في المكتب البيضاوي بكدمات داكنة على يده اليمنى.

انتشرت الشائعات طوال فترة رئاسته الثانية بعد أن شوهد في عدة مناسبات بكدمات كبيرة أو بمكياج يختلف في لون بشرته في محاولة لإخفاء العلامة.

وتكهن بعض المستخدمين على الإنترنت بأن الكدمة علامة على اعتلال صحة الرئيس الأمريكي، مع قيام البعض بمقارنة ذلك بالصور الأخيرة للملكة إليزابيث قبل وفاتها في سبتمبر 2022.

وعلق النشطاء على صورة للملكة الراحلة وهي تقابل رئيسة الوزراء آنذاك ليز تروس، حيث يمكن رؤية كدمات عميقة مماثلة على يدها اليمنى، قال أحد المستخدمين على منصة “اكس”: “يقارن الناس الآن هاتين الصورتين للملكة قبل وفاتها مباشرة، وترامب أمس، نظريًا بأن ترامب يحتضر”.

وقال آخر:” هذا النوع من الكدمات شائع جدا بعد الحقن الوريدي، خاصة إذا كان الشخص يتناول مضادات التخثر أو مميعات الدم.”.

ولم تتطرق كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، إلى التكهنات عقب ظهورها في المكتب البيضاوي يوم الاثنين، لكنها سبق أن عزت ظهور الكدمات إلى كثرة مصافحة الرئيس الأمريكي.

وقالت: “الرئيس ترامب رجلٌ من الشعب، ويلتقي عددًا أكبر من الأمريكيين، ويصافحهم يوميًا، أكثر من أي رئيسٍ آخر في التاريخ، التزامه راسخ، ويُثبت ذلك يومًا بعد يوم.”.

وتُعدّ كدمات اليد أكثر شيوعًا في الصدمات البسيطة الناتجة عن التعثر والسقوط، ولكن في حالات أخرى، قد تكون عرضا لحالات صحية أكثر خطورة، بما في ذلك نقص الفيتامينات، أو في الحالات القصوى، سرطان الدم أو أمراض الكبد.

وكانت الملكة إليزابيث الثانية استضافت ليز تروس في بالمورال قبل يومين فقط من وفاتها، وأظهرت صور الاجتماع كدمات خطيرة في يد الملكة، مشابهة لتلك الموجودة على يد دونالد ترامب.

وفي حديثه في فيفري بعد ظهور كدمات مماثلة على يد الرئيس، أشار الدكتور غاريث ناي من جامعة سالفورد إلى أنه بناء على البقعة البنفسجية المخضرة الزاهية، قد يخضع ترامب لعلاج وريدي، وفقا لما نشرته صحفية express.