تفاصيل أكبر مسابقة خارجية لتوظيف أزيد من 26 ألف إداري

ستنظم في 26 سبتمبر على أساس الاختبارات للالتحاق بـ7 رتب

ـ مربي متخصص يحوز على حصة الأسد بـ 16 ألف منصب

أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن فتح أكبر مسابقة وطنية للتوظيف الخارجي على أساس الاختبارات الكتابية، للالتحاق بالتكوين المتخصص في سبع رتب إدارية، تطبيقا لأحكام القانون الأساسي الجديد، بحيث حازت رتبة “مربي متخصص في الدعم التربوي” على حصة الأسد ب16601 منصب مالي، وهي رتبة مستحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 25-54، وتمثل التسمية المكافئة لـ “مشرف التربية”.

وعليه، فقد تقرر تخصيص 26209 منصب مالي جديد، سيتم توزيعها على 60 مديرية تربية، من خلال الأخذ بعين الاعتبار الاحتياج المطلوب محليا، وذلك استعداد للدخول المدرسي المقبل، والذي يستوجب توفير التأطير الإداري الكافي واللازم، تفاديا لترك المؤسسات التربوية دون تسيير.

وعن التفاصيل، أبرزت الوزارة الوصية، عبر بلاغ نشرته هذا الاثنين، أن الاختبارات الكتابية الخاصة بالمسابقة الوطنية للتوظيف الخارجي، ستنظم يوم 26 سبتمبر المقبل، و ذلك للالتحاق بسبع رتب إدارية و هي، مشرف التربية، مربي متخصص في الدعم التربوي، مستشار محلل للتوجيه و الإرشاد المدرسي و المهني، مقتصد، نائب مقتصد، ملحق رئيسي بالمخابر، ومستشار التغذية المدرسية.

وعن التسجيلات وإيداع الملفات، أبرزت الوزارة أن جميع العمليات تجرى حصريا إلكترونيا على البوابة الرقمية عبر رابط معين ابتكر وطور لهذا الغرض، بالتالي فالمترشح مطالب وجوبا بملء استمارة معلومات إلكترونية قصد المشاركة في المسابقة، تبعا للمناصب المفتوحة، خلال 15 يوم عمل ابتداء من تاريخ أول إشهار في الصحافة المكتوبة.

وإلى ذلك، فإن المعني بالأمر ملزم أيضا برفع الوثائق الثبوتية الآتية، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة المؤهل العلمي أو الشهادة المطلوبة، و يجب أن ترفق بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني، نسخة من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية، و هو بذلك مسؤول عن صحة و دقة المعلومات المصرح بها و تعتبر كل معلومة غير صحيحة تصريحا كاذبا يعرض صاحبه للإجراءات القانونية المعمول بها لاسيما إلغاء النجاح في المسابقة.

تحذيرات من الترشح بشهادات أعلى من المستوى المطلوب

كما، سيكون متاحا أمام المترشحين، استخراج وصل إيداع الملف من نفس المنصة الرقمية، كما يمكنه سحب الاستدعاء الفردي من البوابة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، و يحدد فيها تاريخ و مكان الإجراء. فيما نبهت المترشحين بالالتزام بالترشح في الرتب التي تتلاءم مع مستواهم التأهيلي، و أنه في حالة ثبوت حيازتهم لمستوى أعلى من المستوى المطلوب، فسيتحملون تبعة إقصائهم.

وأما بالنسبة لرتبة “مشرف التربية”، أشارت الوصاية إلى أنه قد تم تخصيص 5628 منصب مالي للالتحاق بها، بحيث تم ضبط مجموعة شروط صارمة تتعلق بضرورة توفر المترشح على شهادة البكالوريا و سنتين من التعليم العالي في علم التربية، علم النفس، علم الاجتماع، شعبة علوم اجتماعية، علوم التربية بكل تخصصاتها، شعب علوم اجتماعية، علوم التربية بكل تخصصاتها، علم الاجتماع بكل تخصصاته، علم النفس بكل تخصصاته، شعب علوم اجتماعية-علوم التربية، و علوم اجتماعية- علم الاجتماع، و علوم اجتماعية-علم النفس، بكل تخصصاتها.

هذه شروط الالتحاق بمربي متخصص بالابتدائي

و أما بشأن، الرتبة المستحدثة بموجب قانون التربية الجديد و المصنفة في الصنف 10، و هي “مربي متخصص في الدعم التربوي”، فالالتحاق بها يستوجب توفر المترشح على بعض المؤهلات العلمية و يتعلق الأمر بحيازة شهادة البكالوريا و سنتين من التعليم العالي، في علوم التربية، علم النفس، علم الاجتماع، شعبة علوم اجتماعية، علوم التربية بكل تخصصاتها، علم الاجتماع بكل تخصصاته، علم النفس بكل تخصصاته، شعب علوم اجتماعية-علوم التربية، و علوم اجتماعية-علم الاجتماع، و علوم اجتماعية-علم النفس، بكل تخصصاتها.

وبخصوص، رتبة “مستشار محلل للتوجيه و الإرشاد المدرسي و المهني”، فقد تم تخصص لها 603 منصب مالي، بحيث تم اشتراط شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في علوم التربية، علم النفس و علم الاجتماع و غيرها للالتحاق بها.

وأما رتبة، “ملحق رئيسي بالمخبر”، فقد خصص لها 1510، منصب مالي، و قد تم اشتراط شهادة تقني سامي أو شهادة معترف بمعادلتها في البيولوجيا كل التخصصات، البيوكيمياء كل التخصصات، الكيمياء كل التخصصات، الإلكترونيك كل التخصصات، و الكهرباء كل التخصصات.

هكذا ستجرى الاختبارات.. ومحادثة شفهية للنجاح

وإلى ذلك، سيجتاز المترشحون الاختبارات الكتابية للقبول في أحد الاختبارات، علوم التربية أو علم النفس أو علم الاجتماع، لمدة 3 ساعات و المعامل 04، إلى جانب اختبارهم في الثقافة العامة، لمدة ساعتين و المعامل 02.

لتختتم، المسابقة باجتياز المقبولين في المرحلة الأولى من المسابقة لاختبار شفهي للنجاح النهائي، من خلال إجراء محادثة مع أعضاء اللجنة المتخصصة حول موضوع أو نص ذي علاقة باختصاص المترشح لمدة 20 دقيقة على الأكثر والمعامل 01.

وبناء على ما سبق، أكدت الوزارة على أن المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقة، و قبل التعيين مطالبون وجوبا بإتمام ملفاتهم الإدارية.

والطعون متاحة إلكترونيا و بشروط

وأما عن الطعون، شددت الوزارة على أنه يمكن للمترشحين الذين رفضت ملفاتهم تقديم طعن إلكتروني عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، حتى لا يضيع حق أي ممتحن، و من ثم تحقيق مبدأي الإنصاف و تكافؤ الفرص بين الجميع.