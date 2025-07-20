تفاصيل أكبر مشروع لصناعة العجلات بطاقة 7 ملايين وحدة سنويا

وُضع حجر أساسه رسميا بوهران

شهدت ولاية وهران، اليوم الأحد 20 جويلية 2025، وضع حجر الأساس لمشروع صناعي ضخم يخص إنتاج العجلات المطاطية للمركبات الخفيفة والثقيلة، بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 7 ملايين وحدة سنويًا، مع طموحات مستقبلية لبلوغ 22 مليون وحدة.

ويُعد المشروع من بين الاستثمارات الهيكلية الهامة ذات البُعد الاستراتيجي، لدوره في مرافقة مشاريع تصنيع المركبات في الجزائر وتطوير شبكة المناولة الصناعية.

وحسب بيان للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تلقت “الشروق” نسخة منه، فقد جرت مراسم تدشين المشروع بالمنطقة الصناعية طفراوي، بحضور المدير العام للوكالة عمر ركاش، إلى جانب والي وهران سمير شيباني، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، وممثلين عن السلطات المحلية.

المشروع ثمرة شراكة جزائرية-صينية بين شركة “الحاج العربي للصناعات” والمجموعة الصينية “DOUBLSTAR Group”، ويستهدف إنتاج عجلات مطاطية متعددة الأصناف باستخدام تكنولوجيا “Industrie 4.0” الحديثة. كما يُنتظر أن تسهم هذه الوحدة الصناعية في نقل المعرفة والخبرة عبر شريكها الصيني، الذي يُعد أحد المساهمين الأساسيين في شركة “KUMHO Tyre”، الرائدة عالميا في مجال تصنيع وتوزيع العجلات عالية الأداء.

ووفق البيان، سيُخصص 10% من الإنتاج لتغطية حاجيات السوق الوطنية، خاصة لتلبية احتياجات مصانع تركيب المركبات محليًا، بينما سيوجه 90% من الإنتاج للتصدير نحو عدة أسواق دولية تشمل إفريقيا، والشرق الأوسط، وأوروبا، وأمريكا.

وتُقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بـحوالي 54 مليار دينار جزائري، فيما يُرتقب أن يوفر المصنع، الذي يمتد على مساحة 16.4 هكتار، زهاء 2000 منصب شغل مباشر، إلى جانب آلاف الوظائف غير المباشرة، ما سيخلق ديناميكية اقتصادية في وهران والمناطق المجاورة.