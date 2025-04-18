تفاصيل أول بنك إسلامي.. بطاقات “بلوس” ورواق خاص للمستثمرين

خطة من 10 نقاط للنهوض بالقطاع المصرفي.. رئيس لجنة المالية لـ"الشروق":

تحضيرات منحة 750 أورو جاهزة.. وإجراءات لتقليص استعمال النقود

أعدّت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خطة من 10 نقاط لتحسين أداء البنوك الجزائرية في مجال تمويل الاستثمار، شملت جملة من التدابير، أبرزها تقليص آجال دراسة ملفات القروض، تخصيص ممرات خاصة للمستثمرين داخل الوكالات البنكية، واستحداث بنوك خاصة بالصيرفة الإسلامية، حيث يرتقب إطلاق أول بنك يحمل اسم “البنك الوطني الإسلامي” تابع للبنك الوطني الجزائري، كما تضمنت الخطة تعزيز علاقة المواطن بالمؤسسة البنكية، وتوسيع استخدام الرقمنة، في وقت أكدت فيه البنوك العمومية جاهزيتها لصرف منحة السفر المقدرة بـ750 أورو، فور صدور التعليمة الرسمية من بنك الجزائر.

وقال رئيس اللجنة، أسامة عرباوي، إن الوقت قد حان لتجسيد تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلقة بفتح بنوك خاصة لتمويل الاستثمار في الجزائر، وكشف أن لجنة المالية ستستقبل الأسبوع المقبل مديري البنوك الخاصة لمناقشة أداء القطاع المصرفي.

وأوضح عرباوي، في تصريح لـ”الشروق”، أن البنوك العمومية جاهزة لاعتماد منحة السياحة المقدرة بـ750 أورو، في انتظار صدور تعليمة من بنك الجزائر، مشيرا إلى أن تطوير القطاع البنكي يرتكز على عشر نقاط أساسية، وهي الخطة التي وضعتها اللجنة في أعقاب لقائها مسؤولي ستة بنوك عمومية.

وأكد أن لقاءات اللجنة مع مديري البنوك العمومية أظهرت ضرورة تحسين آليات تمويل الاستثمار، تبسيط الإجراءات البنكية، وتقصير آجال دراسة ملفات القروض، خاصة لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين في الولايات الجديدة.

كما شدد على توجيه التمويلات نحو القطاعات المنتجة ذات القيمة المضافة، مثل الفلاحة، الصناعة، والتكنولوجيا الحديثة، وأكد ضرورة توسيع الشبكة المصرفية، وفتح وكالات في المناطق النائية، مع دعمها بالتجهيزات وتحسين ظروف العمل والاستقبال.

ودعا عرباوي إلى تسريع التحول الرقمي في البنوك، وتطوير الابتكار البنكي، وتعميم الخدمات الرقمية، مثل التطبيقات البنكية، الدفع عبر “كي أر كود”، وبطاقات الدفع المؤجلة مثل “سي إي بي بلوس”، بهدف تقليص الاعتماد على المعاملات النقدية وتلبية متطلبات الجيل الرقمي.

كما ألح على ضرورة تطوير الصيرفة الإسلامية وتسريع وتيرة نشر نوافذها، مع دراسة جدوى إنشاء مؤسسات مستقلة للصيرفة الإسلامية، وضمان تأطيرها الشرعي والرقابي، وتوسيع خدماتها لتشمل قطاعات جديدة.

وتحدث عرباوي عن أهمية تعزيز تعبئة الموارد المالية داخليا وخارجيا، مشيرا إلى ضرورة دعم البنوك الجزائرية في التوسع نحو الأسواق الإفريقية، على غرار القرض الشعبي الجزائري في موريتانيا والسنغال، كما شدد على ضرورة استقطاب الادخار الشعبي عبر الرقمنة وتعزيز الثقة في النظام البنكي، ومراجعة النصوص التنظيمية التي تعيق تمويل الاستثمار، إلى جانب دعم استقلالية البنوك في اتخاذ القرار ضمن إطار شفاف يحقق التنمية.

ودعا إلى تحسين العلاقة بين البنوك والمواطن، وتكثيف حملات التوعية حول المنتجات البنكية، مع تخصيص مسارات خاصة داخل الوكالات للمهنيين، الشباب والمستثمرين، لتسهيل تعاملهم مع المنظومة البنكية.

وأشار إلى أن هذه التوصيات جاءت عقب الاستماع لمسؤولي ستة بنوك عمومية، وهي البنك الوطني الجزائري، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، البنك الخارجي الجزائري، القرض الشعبي الجزائري، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وبنك التنمية المحلية، حيث أكد مسؤولوها جاهزيتهم لصرف منحة 750 أورو فور صدور التعليمة الرسمية.

وختم عرباوي بالتأكيد على أن هذه اللقاءات تهدف إلى تقييم القطاع المصرفي ومناقشة سبل تطويره بما ينسجم مع سياسات الدولة لتنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية، مع ضرورة التزام البنوك بالإصلاحات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة.