-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
ستكون يوم الاثنين المقبل بين العاصمة وتمنراست عبر طائر بوينغ

تفاصيل أول رحلة منتظمة للخطوط الجوية الداخلية

إيمان كيموش
  • 153
  • 0
تفاصيل أول رحلة منتظمة للخطوط الجوية الداخلية

تطلق شركة الخطوط الجوية الداخلية، الفرع الجديد للجوية الجزائرية، أول رحلة منتظمة يوم الاثنين المقبل والتي ستربط الجزائر العاصمة بولاية تمنراست.

وحسب بيان للشركة تلقت “الشروق” نسخة منه، وفي إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التنمية المتوازنة عبر مختلف ربوع الوطن، وتجسيدا لسياسة الدولة في دعم الربط الجوي الداخلي وتسهيل حركة المواطنين نحو ولايات الجنوب الكبير، أعلنت شركة الخطوط الجوية الداخلية عن إطلاق أول رحلة منتظمة لها يوم الاثنين 25 أوت 2025، والتي ستربط بين الجزائر العاصمة وولاية تمنراست.

وسيتم تشغيل هذه الرحلة الافتتاحية على متن طائرة من طراز بوينغ 737-800 ، بما يضمن للمسافرين الراحة والأمان واحترام المواعيد وفقًا للمعايير الدولية.

وتندرج هذه الوجهة الجديدة تندرج ضمن خدمة عمومية ذات بعد استراتيجي، جاءت لتلبية احتياجات التنقل لفائدة المواطنين، وتعزيز الربط الجوي بين مختلف مناطق الوطن، بما يدعم التكامل الوطني ويواكب مساعي الدولة في تطوير المنظومة الوطنية للنقل الجوي.

ومن خلال هذا الإطلاق، تجدد الخطوط الجوية الداخلية التزامها يتطبيق توجيهات السلطات العليا في البلاد، عبر توفير خدمة نقل جوي ذات جودة ، والمساهمة الفعالة في دعم التنمية الشاملة للجماعة الوطنية.

مقالات ذات صلة
عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الكويتي

عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الكويتي

الناقلون يمتثلون لقرار منع الحمولة الزائدة بالحافلات في العاصمة

الناقلون يمتثلون لقرار منع الحمولة الزائدة بالحافلات في العاصمة

شرطة الحدود تحجز أزيد من مليون أورو بين أفريل وجويلية

شرطة الحدود تحجز أزيد من مليون أورو بين أفريل وجويلية

هذه أبرز مقترحات النواب في مشروع قانون تجريم الاستعمار

هذه أبرز مقترحات النواب في مشروع قانون تجريم الاستعمار

توقيف المشتبه فيهما في قضية قتل شاب بحسين داي

توقيف المشتبه فيهما في قضية قتل شاب بحسين داي

ملف نقض اتفاق الإعفاء من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية مع فرنسا “مُغلق بصفة نهائية” بالنسبة للجزائر

ملف نقض اتفاق الإعفاء من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية مع فرنسا “مُغلق بصفة نهائية” بالنسبة للجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد