تفاصيل أول رحلة منتظمة للخطوط الجوية الداخلية

ستكون يوم الاثنين المقبل بين العاصمة وتمنراست عبر طائر بوينغ

تطلق شركة الخطوط الجوية الداخلية، الفرع الجديد للجوية الجزائرية، أول رحلة منتظمة يوم الاثنين المقبل والتي ستربط الجزائر العاصمة بولاية تمنراست.

وحسب بيان للشركة تلقت “الشروق” نسخة منه، وفي إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التنمية المتوازنة عبر مختلف ربوع الوطن، وتجسيدا لسياسة الدولة في دعم الربط الجوي الداخلي وتسهيل حركة المواطنين نحو ولايات الجنوب الكبير، أعلنت شركة الخطوط الجوية الداخلية عن إطلاق أول رحلة منتظمة لها يوم الاثنين 25 أوت 2025، والتي ستربط بين الجزائر العاصمة وولاية تمنراست.

وسيتم تشغيل هذه الرحلة الافتتاحية على متن طائرة من طراز بوينغ 737-800 ، بما يضمن للمسافرين الراحة والأمان واحترام المواعيد وفقًا للمعايير الدولية.

وتندرج هذه الوجهة الجديدة تندرج ضمن خدمة عمومية ذات بعد استراتيجي، جاءت لتلبية احتياجات التنقل لفائدة المواطنين، وتعزيز الربط الجوي بين مختلف مناطق الوطن، بما يدعم التكامل الوطني ويواكب مساعي الدولة في تطوير المنظومة الوطنية للنقل الجوي.

ومن خلال هذا الإطلاق، تجدد الخطوط الجوية الداخلية التزامها يتطبيق توجيهات السلطات العليا في البلاد، عبر توفير خدمة نقل جوي ذات جودة ، والمساهمة الفعالة في دعم التنمية الشاملة للجماعة الوطنية.