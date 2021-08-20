تفاصيل البروتوكول الصحي لتأمين التّلاميذ من متحوّر “دلتا”

تعقيم المدارس قبل الدخول وإجراءات وقائية صارمة

صادقت وزارة الصحة والسكان، على البروتوكول الصحي للوقاية من الفيروس للدخول المدرسي، قصد توفير بيئة آمنة وصحية للجماعة التربوية.

ويرتكز البروتوكول الصحي للوقاية من الفيروس القاتل في الوسط المدرسي، على عدة محاور رئيسية أبرزها، تجهيز وتعقيم المؤسسات التربوية قبل موعد الدخول المدرسي، وعند دخول المستخدمين الإداريين ولدى التحاق الأساتذة بأماكن عملهم وعند عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة، وطيلة السنة الدراسية، بالإضافة إلى التعقيم اليومي والدوري لدورات المياه والمطاعم المدرسية والمراقد.

وأكدت، الوزارة على تحضير مؤسسات التربية والتعليم، بدءا من الفاتح سبتمبر المقبل، وهو موعد التحاق الموظفين الإداريين بمناصب عملهم، من خلال تنظيف وتعقيم كل مرافق المؤسسة، الأقسام، الساحة، قاعات الاستقبال، المطبخ، قاعة الرياضة ودورات المياه، بالإضافة إلى تطهير وتنظيف خزانات المياه إن وجدت، وفضاء المؤسسة بوضع مخطط لكيفية تنقل التلاميذ، توفير أجهزة قياس الحرارة بالأعداد الكافية، ووضع قارورات للمطهر الكحولي في مداخل المؤسسة وبالقاعات مع التأكد من جاهزية العيادة وتوفر المستلزمات الطبية.

وعند التحاق التلاميذ في 21 سبتمبر المقبل، حذر البروتوكول الصحي من تجمع التلاميذ وتدافعهم عند الدخول، بالإضافة إلى استغلال كل منافذ المؤسسة المتاحة وفتح المؤسسة بوقت كاف قبل انطلاق الدروس أي حدود الساعة السابعة صباحا، وكذا حضور الأساتذة إلى مؤسساتهم التربوية بوقت كاف لمرافقة التلاميذ إلى الأقسام قبل انطلاق الدوام، مع الحرص على دخول التلاميذ إلى المؤسسة تحت إشراف مشرفين تربويين في المتوسطة أو الثانوية وتحت إشراف أستاذ المدرسة الابتدائية.

ودعا البروتوكول الصحي إلى ضرورة قياس درجة حرارة كل تلميذ، وفي حالة تسجيل أعراض الإصابة على أحد التلاميذ يوجه إلى العيادة أو حجرة خاصة للعزل.

كما شدد البروتوكول الصحي، على برمجة أوقات مختلفة للاستراحة في الساحة من خلال تنظيمها بشكل متتال لمجموعات محددة من الأقسام مع مراعاة التباعد الاجتماعي الجسدي، مع إمكانية استفادة التلاميذ من الاستراحة داخل القسم.