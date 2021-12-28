تفاصيل “التوظيف المباشر” للأطباء والممرضين بقطاع التربية

مديريات التربية تشرع في استقبال الملفات

أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن فتح باب الترشح بصفة رسمية أمام المترشحين الراغبين في التوظيف كأطباء وممرضين للصحة العمومية على مستوى وحدات طب العمل الموزعة وطنيا، فيما تم تخصيص قرابة 100 منصب مالي جديد لأجل تعزيز هذه الهياكل التي تقرر استغلالها لمواجهة الموجهة الرابعة لكورونا من خلال رفع التحدي لتلقيح أكبر عدد ممكن من مستخدمي القطاع، خاصة مع اقتراب عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة.

ووجهت، مصالح وزارة التربية الوطنية المختصة، نداء لكافة المترشحين الراغبين في افتكاك منصب طبيب أو ممرض للصحة العمومية، على مستوى وحدات طب العمل الموزعة على المستوى الوطني، بالتقدم على مستوى مديريات التربية للولايات مصالح المستخدمين، لإيداع “طلبات الترشح”، ليتم دراسة ملفاتهم الورقية من طرف لجان تقنية مختصة، على أن يتم توظيفهم توظيفا مباشرا دون المرور على مسابقات توظيف خارجية، وذلك إما على أساس الشهادة أو عن طريق النقل أو عن طريق الانتداب.

وأوضحت مصادر “الشروق”، بأنه قد تم تخصيص 92 منصبا ماليا جديدا، لتعزيز وحدات طب العمل البالغ عددها 50 وحدة طب عمل باليد العاملة المتخصصة، إذ سيتم فتح 49 منصبا مالي لفائدة الأطباء، فيما تقرر فتح 43 منصبا ماليا جديدا سيوجه لفئة الممرضين، فيما أكدت على أن هذه الوحدات المتخصصة ستصبح وظيفية بنسبة 100 بالمائة، تطبيقا لتعليمات وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، الذي شدد في عديد المناسبات على أهمية استغلال هذه الهياكل، لأجل إنجاح حملة التطعيم الوطنية الثالثة ومن ثم تلقيح أكبر عدد ممكن من مستخدمي القطاع من أساتذة وإداريين وعمال مهنيين، ضمانا لتحقيق “المناعة الجماعية”، خاصة مع اقتراب انقضاء العطلة الشتوية التي تم تقديمها بأسبوع وتمديدها بـ21 يوما في آن واحد، وعودة 10 ملايين تلميذ إلى مقاعد الدراسة.

وعن شروط التوظيف، أوضحت ذات المصادر، بأنه سيتم فتح باب الترشح أمام المترشحين الحائزين شهادة الدراسات الطبية المتخصصة أو شهادة معترف بمعادلتها وكذا الأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين للالتحاق برتبة “ممارس متخصص مساعد في طب العمل”، فيما سيتم فتح باب الترشح أمام المترشحين الحائزين شهادة المعاهد الوطنية للتكوين العالي لشبه الطبي شعبة العلاج تخصص “العلاجات العامة”، للالتحاق برتبة ممرض الصحة العمومية.

وبخصوص الامتحان المهني لترقية الأساتذة في الرتب المستحدثة “رئيسي” و”مكون”، بعنوان سنة 2022، أعلنت الوزارة الوصية عن فتح قرابة 4 آلاف منصب مالي موزع وطنيا، فيما سيتم فتح باب الترقية إلى رتبة “أستاذ رئيسي” لفائدة الأساتذة الذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية في الرتبة القاعدية “أستاذ مدرسة ابتدائية أو أستاذ تعليم متوسط أو أستاذ تعليم ثانوي”، فيما سيتم فتح باب الترقية إلى رتبة “أستاذ مكون”، للأساتذة الرئيسيين الذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية في هذا المنصب.