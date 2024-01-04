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رياضة

تفاصيل الحصة التدريبية الرابعة لـ”الخضر”

عمر سلامي
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تفاصيل الحصة التدريبية الرابعة لـ”الخضر”
ح.م
الثنائي لعروسي وأيت نوري خلال الحصة التدريبية

يواصل المنتخب الوطني تحضيراته بالعاصمة الطوغولية لومي، حيث أجرى أمسية الأربعاء حصته التدريبية الرابعة.

وعرفت الحصة التدريبية مشاركة كل اللاعبين، بما فيهم المدافع ريان آيت نوري، الذي كان يعاني من الزكام.

ومن المنتظر أن يلتحق الحارس زغبة بتربص المنتخب، بعد أن وجهت له الدعوة من طرف الناخب الوطني، لتعويض غويري في القائمة النهائية المعنية بخوض غمار كأس أمم إفريقيا.

وخلال الحصة التدريبية واصل الناخب الوطني العمل على الجانب التكتيكي.

وسيخوض “الخضر” أمسية الخميس بداية من السادسة ونصف بتوقيت الجزائر، آخر حصة تدريبية قبل المواجهة الودية المرتقبة أمام المنتخب المحلي لطوغو.
وتلعب المباراة هذا الجمعة بداية من الساعة التاسعة ليلا بتوقيت الجزائر.

ويدير المباراة طاقم تحكيم من بينين، يتكون من الحكم الرئيسي لافيو ليغالي ويساعده كل من لوسيا هونتونو وأغوستين كوبيماد.

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