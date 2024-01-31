تفاصيل الدورة الدولية لـ “الخضر”

كشف اتحاد الكرة الجزائري مساء الأربعاء، عن جدول مقابلات الدورة الدولية التي سيُجريها المنتخب الوطني في مارس المقبل.

وتُقام فعّاليات هذه الدورة بِأرض الوطن، في سهرة رمضانية خلال فترة ما بين الـ 21 والـ 26 من مارس المقبل. وهي محطّة مُدرجة ضمن أجندة “الفيفا” للمقابلات الدولية.

وتحتضن أطوار هذه الدورة ملاعب “5 جويلية 1962″، و”نيلسون مانديلا” بِبراقي، و”19 ماي 1956″ بِعنابة. وبِحضور منتخبات جنوب إفريقيا عن القارّة السّمراء، وبوليفيا عن منطقة أمريكا الجنوبية، وأندورا التي تنتمي إلى أوروبا.

ووفقا للبرنامج المُسطّر، فإن المنتخب الوطني الجزائري سيتبارى مع بوليفيا ثم جنوب إفريقيا. في دورة يخوض خلالها كلّ منتخب مقابلتَين.

ويُفترض أن تكون هذه الدورة الدولية أوّل امتحان للناخب الوطني الجديد، خليفة جمال بلماضي. وأيضا تحضيرا لِمُواجهتَي غينيا كوناكري وأوغندا في جوان القادم، بِرسم الجولتَين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.