تفاصيل الرحلة الاستثنائية لـ6 نساء.. وفيديو مثير لهن وهن سابحات في الفضاء!

كشفت وسائل إعلام أميركية تفاصيل الرحلة الاستثنائية لـ 6 نساء على متن صاروخ تابع لشركة “بلو أوريغن” التي يمتلكها الملياردير جيف بيزوس، حيث تم نشر فيديو لهن وهن سابحات في الفضاء بعد عبورهن “خط كارمان”.

وانطلقت نجمة البوب الأمريكية، كاتي بيري، إلى الفضاء مع خطيبة الملياردير جيف بيزوس، لورين سانشيز، ومقدمة البرامج غايل كينغ، وعالمة الصواريخ السابقة عائشة بو، والناشطة أماندا نجوين، وصانعة الأفلام كيريان فلين.

وانطلق الصاروخ “نيو شيبرد” في الرحلة من غرب تكساس، حيث حظي المشاهير بفرصة تجربة حالة انعدام الوزن لمدة 4 دقائق فقط بعد عبورهم “خط كارمان”، وهو حدّ ارتفاعه 62 ميلا، مُعترف به دوليا على أنه الفاصل بين الغلاف الجوي للأرض والفضاء الخارجي.

واتقدت عارضة الأزياء والممثلة الأميركية إيميلي راتاجكوسكي تلك الرحلة وقالت إنها تشعر “بالاشمئزاز” منها، مضيفة: “”انظر إلى حالة العالم وفكر في كمية الموارد التي تم إنفاقها لوضع هؤلاء النساء في الفضاء.. من أجل ماذا؟”.

Emily Ratajkowski says she’s ‘disgusted’ by the Blue Origin space trip:

“Look at the state of the world and think about how many resources went into putting these women in space… for what?” pic.twitter.com/i9rRrWvSei

