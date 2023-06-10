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رياضة

تفاصيل المباراة الأوروبية الأخرى الحاسمة التي تنتظر محرز

علي بهلولي
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تفاصيل المباراة الأوروبية الأخرى الحاسمة التي تنتظر محرز
ح.م

تنتظر الآن رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي وبعد قضاء العطلة الصيفية، مباراة أخرى أوروبية حاسمة.

ويتعلّق الأمر بِمباراة الكأس الأوروبية الممتازة للأندية، والتي تجمع بين الفريق المُتوّج بِكأس رابطة أبطال أوروبا ومُنافسه الذي نال لقب الدوري الأوروبي.

وهكذا سيُواجه الجناح محرز وفريقه “الأزرق السّماوي” المُنافس نادي إشبيلية الإسباني.

وتُجرى مباراة الكأس الأوروبية الممتازة للأندية بِالعاصمة اليونانية أثينا، في الـ 16 من أوت المقبل.

ولكن سوق الانتقالات الصّيفية عادة ما تحمل كثيرا من المفاجآت، وبِعبارة أخرى يُجهل إن كان قائد “مُحاربي الصّحراء” (32 سنة) سيُواصل المغامرة مع فريق مانشستر سيتي أو يتركه ويتحوّل نحو وجهة أخرى.

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