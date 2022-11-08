تفاصيل المباراة المُقبلة لـ “الخضر”

يعود المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم إلى ساحة المنافسات الدولية، بِمواجهة نظيره المالي ودّيا.

ويحتضن ملعب “ميلود هدفي” بِوهران أطوار هذه المباراة، في الـ 16 من نوفمبر الحالي على الساعة الثامنة والنّصف ليلا.

وسبق لـ “الخضر” أن واجهوا منتخب مالي في 25 مباراة رسمية وودّية، وسجّلوا 14 فوزا وتعادُلَين و9 هزائم.

ويُشير تاريخ الـ 6 من جوان 2021، إلى آخر مباراة بين الجزائر ومالي، واكتست طابعا ودّيا بِملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة، وانتهت بِفوز رجال الناخب الوطني جمال بلماضي بِهدف من توقيع القائد الجناح رياض محرز (الفيديو المُدرج أدناه).

وإذا كان “محاربو الصّحراء” قد فازوا في آخر مواجهة لهم، وبِنتيجة (2-1)، وكانت ودّية أمام نيجيريا بِملعب وهران مساء الـ 27 من سبتمبر الماضي. فإن مالي خاضت لقاءً تحضيريا داخل القواعد أمام زامبيا، في الـ 26 من الشهر ذاته، لكن الحكم أوقف المباراة قبل الآوان بِسبب التهاطل الغزير للأمطار.

وبعد مواجهة مالي، يلعب المنتخب الوطني الوطني الجزائري مباراة أخرى تحضيرية، أمام المضيف السويدي سهرة الـ 19 من نوفمبر الحالي.