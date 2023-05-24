-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون ينهي زيارته إلى البرتغال عائدا إلى الجزائر (صور)
رياضة

تفاصيل النّهائي الإفريقي لـ “سوسطارة”

علي بهلولي
  • 486
  • 0
تفاصيل النّهائي الإفريقي لـ “سوسطارة”
ح.م

كشفت “الكاف”، الأربعاء، عن تفاصيل مقابلتَي فريق اتحاد العاصمة ومُنافسه نادي يانغ أفريكانز التنزاني.

وتندرج هاتان المقابلتان ضمن إطار نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم.

وتُجرى أطوار مواجهة الذّهاب بـ “الملعب الوطني” الذي يقع في مدينة دار السلام التنزانية، الأحد المُقبل على الساعة الرّابعة عصرا بِالتوقيت المحلّي (الثانية بعد الظّهر بِالتوقيت الجزائري).

ويحتضن ملعب “5 جويلية 1962” فعّاليات مباراة العودة، في الـ 3 من جوان المُقبل على الساعة الخامسة مساءً.

وعيّنت “الكاف” طاقم تحكيم لقاء الإيّاب مُمثّل في: حكم الساحة الموريتاني بيدا دهاني، ومساعدَيه الأنغولي جيرسون إيميليانو دوس سانتوس، والموزمبيقي أرسينيو تشادريكي مارينغيلي.

وكنّا في تاريخ سابق، قد ذكرنا حكّام مواجهة الذّهاب بِتنزانيا.

مقالات ذات صلة
نتائج قرعة نصف نهائي كأس الجزائر

نتائج قرعة نصف نهائي كأس الجزائر

لجنة كأس الجزائر تحدد موعد ومكان إجراء مبارتي نصف النهائي

لجنة كأس الجزائر تحدد موعد ومكان إجراء مبارتي نصف النهائي

مبابي يصدم باريس سان جيرمان بهذا القرار

مبابي يصدم باريس سان جيرمان بهذا القرار

هاجس الإصابات يطارد الخضر قبل “كان” كوت ديفوار

هاجس الإصابات يطارد الخضر قبل “كان” كوت ديفوار

نصف نهائي كأس الجزائر.. الساورة ومقرة يصران على الاستقبال بملعبيهما

نصف نهائي كأس الجزائر.. الساورة ومقرة يصران على الاستقبال بملعبيهما

ترتيب الدوريات الأوروبية الكبرى

ترتيب الدوريات الأوروبية الكبرى

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد