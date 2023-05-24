تفاصيل النّهائي الإفريقي لـ “سوسطارة”

كشفت “الكاف”، الأربعاء، عن تفاصيل مقابلتَي فريق اتحاد العاصمة ومُنافسه نادي يانغ أفريكانز التنزاني.

وتندرج هاتان المقابلتان ضمن إطار نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم.

وتُجرى أطوار مواجهة الذّهاب بـ “الملعب الوطني” الذي يقع في مدينة دار السلام التنزانية، الأحد المُقبل على الساعة الرّابعة عصرا بِالتوقيت المحلّي (الثانية بعد الظّهر بِالتوقيت الجزائري).

ويحتضن ملعب “5 جويلية 1962” فعّاليات مباراة العودة، في الـ 3 من جوان المُقبل على الساعة الخامسة مساءً.

وعيّنت “الكاف” طاقم تحكيم لقاء الإيّاب مُمثّل في: حكم الساحة الموريتاني بيدا دهاني، ومساعدَيه الأنغولي جيرسون إيميليانو دوس سانتوس، والموزمبيقي أرسينيو تشادريكي مارينغيلي.

وكنّا في تاريخ سابق، قد ذكرنا حكّام مواجهة الذّهاب بِتنزانيا.