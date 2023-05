تفاصيل جديدة بخصوص العرض السعودي لبن زيمة

أكدت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد مستعد لتجديد عقد مهاجمه كريم بن زيمة، في وقت يفكر فيه اللاعب في العرض السعودي المغري، الذي قدم له الأسبوع الماضي.

وكشف فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن ريال مدريد مستعد، لتجديد تعاقد اللاعب، في حال رغبته في البقاء.

Al Ittihad expect Karim Benzema’s final answer very soon. The official proposal is understood to be close to €100m per season plus benefits. 🚨⚪️🇸🇦

Real Madrid are waiting for Karim to make his decision soon, as he told Florentino Pérez about the bid in the last 24h. pic.twitter.com/fKijxIj2bN

