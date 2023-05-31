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رياضة

تفاصيل جديدة بخصوص العرض السعودي لبن زيمة

عمر سلامي
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تفاصيل جديدة بخصوص العرض السعودي لبن زيمة
أرشيف
كريم بن زيمة

أكدت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد مستعد لتجديد عقد مهاجمه كريم بن زيمة، في وقت يفكر فيه اللاعب في العرض السعودي المغري، الذي قدم له الأسبوع الماضي.

وكشف فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن ريال مدريد مستعد، لتجديد تعاقد اللاعب، في حال رغبته في البقاء.

وكتب رومانو، عبر حسابه على “تويتر”: “تلقى كريم بن زيمة العرض الرسمي من النادي السعودي الأسبوع الماضي، قبل مباراة إشبيلية”.
وأضاف: “بن زيمة يناقش حاليا العرض مع عائلته، وأبلغ ريال مدريد بذلك”.

وينتهي تعاقد النجم الفرنسي، مع ريال مدريد، بانقضاء الموسم الجاري، وكان الطرفان قد اتفقا التجديد شفهيا، دون توقيع رسمي.

وارتبط اسم كريم بن زيمة، بالانتقال لصفوف اتحاد جدة، المتوج مؤخرا بلقب الدوري السعودي.

وأكدت تقارير صحفية أن بن زيمة تلقى عرضاً مغرياً، وصل إلى حدود 200 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو نفس الراتب الذي يتقاضاه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر.

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