تفاصيل جديدة بخصوص العرض السعودي لبن زيمة

أكدت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد مستعد لتجديد عقد مهاجمه كريم بن زيمة، في وقت يفكر فيه اللاعب في العرض السعودي المغري، الذي قدم له الأسبوع الماضي.

وكشف فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن ريال مدريد مستعد، لتجديد تعاقد اللاعب، في حال رغبته في البقاء.

Al Ittihad expect Karim Benzema’s final answer very soon. The official proposal is understood to be close to €100m per season plus benefits. 🚨⚪️🇸🇦 Real Madrid are waiting for Karim to make his decision soon, as he told Florentino Pérez about the bid in the last 24h. pic.twitter.com/fKijxIj2bN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2023

وكتب رومانو، عبر حسابه على “تويتر”: “تلقى كريم بن زيمة العرض الرسمي من النادي السعودي الأسبوع الماضي، قبل مباراة إشبيلية”.

وأضاف: “بن زيمة يناقش حاليا العرض مع عائلته، وأبلغ ريال مدريد بذلك”.

Karim Benzema received the official bid from Saudi club last week, it was before the game vs Sevilla. ⚪️🇸🇦 #Benzema He’s discussing that together with his camp and family, Real Madrid informed and still ready to sign his new deal until June 2024 in case Karim wanted to stay. pic.twitter.com/VE4NTXJmiO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2023

وينتهي تعاقد النجم الفرنسي، مع ريال مدريد، بانقضاء الموسم الجاري، وكان الطرفان قد اتفقا التجديد شفهيا، دون توقيع رسمي.

وارتبط اسم كريم بن زيمة، بالانتقال لصفوف اتحاد جدة، المتوج مؤخرا بلقب الدوري السعودي.

وأكدت تقارير صحفية أن بن زيمة تلقى عرضاً مغرياً، وصل إلى حدود 200 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو نفس الراتب الذي يتقاضاه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر.