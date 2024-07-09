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الجزائر
اتخاذ كل الإجراءات لتوفير جميع الأدوية في الآجال المحددة

تفاصيل جديدة حول عروض اقتناء 829 دواء

إيمان كيموش
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تفاصيل جديدة حول عروض اقتناء 829 دواء
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انطلقت بتاريخ 8 جويلية عملية فتح الأظرفة الخاصة بطلب العروض الوطنية والدولية المفتوحة لاقتناء الأدوية رقم 08/2024، التي أطلقتها الصيدلية المركزية للمستشفيات، ويتعلق الأمر بـ 829 دواء.
وجرت العملية على مستوى المعهد الوطني للصحة العمومية بالعاصمة، بحضور المشاركين، البالغ عددهم 122 مشاركا، من أصل 146 متعاملا سحبوا دفتر الشروط، حيث اودع المعنيون ملفاتهم على مستوى مقر المديرية العامة للصيدلية المركزية يوم 9 جويلية إلى غاية منتصف النهار ، لتبدأ بعد ذلك عملية فتح الأظرفة من قبل لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض.
وقد أطلقت الصيدلية المركزية للمستشفيات طلب العروض رقم 08/2024 بتاريخ 9 ماي 2024، وصدر في هذا الخصوص إعلانين في الجرائد الوطنية، بالإضافة إلى الموقع المتخصص BOMOP،.
وعرف طلب العروض تمديدا أولا انتهت آجاله بتاريخ 23 جوان 2024 وتمديدا ثانيا انتهت آجاله بتاريخ 8 جويلية 2024.
هذا وجرت عملية فتح الأظرفة، لاقتناء 829 دواء، في أجواء سادها الهدوء والشفافية التامة بإجماع من المتنافسين الذين ثمنوا المجهودات المبذولة، من قبل الصيدلية المركزية للمستشفيات والتي شهدت هذه المرة تكثيفا في عدد أفواج العمل، لتسريع وتيرة المعالجة، والتمكن من إتمام جميع الملفات في أقرب الآجال، بما يراعي مصلحة المريض في توفير جميع الأدوية في الآجال المحددة تفاديا لأي إضطرابات قد تسجل.
وأثنى المشاركون على التنظيم الجيد والمحكم والجدية في معالجة جميع الملفات المودعة.

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