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اقتصاد

تفاصيل جديدة حول قانون “المقاول الذاتي” لفريلانسرز الجزائر

محمد عبد المؤمن
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تفاصيل جديدة حول قانون “المقاول الذاتي” لفريلانسرز الجزائر
أرشيف

واصلت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي يوم الأربعاء، برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، دراسة المشروع التمهيدي للقانون الأساسي للمقاول الذاتي، الذي قدّمه الوزير المنتدب المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، لتنظيم عمل المهنيين المستقلّين (الفريلانسر) في الجزائر.

وحسب ماجاء في بيان للوزارة الأولى حول الاجتماع، يعرّف المشروعُ المقاولَ الذاتي بأنه كلّ شخص يمارس بشكل فردي نشاطا مربحا، يندرج في قائمة الأنشطة المؤهلة.

وينصّ مشروع القانون الأساسي على عدّة امتيازات لصالح الفريلانسرز في الجزائر. على غرار التغطية الاجتماعية، والنظام الجبائي التفضيلي، والمحاسبة المبسّطة.

ولن تشمل قائمة الأنشطة المؤهلة لتطبيق النظام الجديد كلّ من المهن الحرّة، والمهن المقنّنة، وأنشطة الحرفيين، حسب ما أوضحه ذات البيان.

وستتمّ دراسة مشروع القانون الأساسي للمقاول الذاتي في خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

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