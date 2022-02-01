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الجزائر

تفاصيل جديدة حول مشروع رخصة السياقة بالتنقيط

الشروق أونلاين
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تفاصيل جديدة حول مشروع رخصة السياقة بالتنقيط

أكد مسؤول المندوبية الوطنية للسلامة المرورية، عبد الحكيم ناصف، أن العمل بنظام رخصة السياقة بالتنقيط هو قيد التحضير.

وكشف ناصف لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الثانية، الثلاثاء، أن التجسيد الفعلي لنظام الرخصة بالتنقيط هو في طور التحضير.

وأوضح المتحدث بأنه سيخصص لرخصة السياقة رصيد نهائي من النقاط يقدر بـ 24 نقطة ويتم تخفيضه بقوة القانون في حالة ما إذا إرتكب صاحب الرخصة مخالفة بينما يخصص لأصحاب الرخص الجديدة 12 نفطة”.

في المقابل وجه “ضيف الصباح” نداءا للمواطنين بضرورة إحترام قوانين المرور حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين خاصة بعد أن تم تخفيف القوانين مشيرا أنه “تم تسجيل خلال سنة 2021 أزيد من 22 ألف حادث مرور ما تسبب في وفاة 3061 شخصا”.

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