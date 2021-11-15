تفاصيل صادمة في جريمة قتل السيدة الإيطالية

الضحية توفيت صائمة بباتنة

أكدت مصالح الشرطة لأمن ولاية باتنة، الأحد، ما نشرته “الشروق” قبل أسبوع عن توقيف ستة شبان متورطين في جريمة قتل المواطنة جوليان سيلفانا الإيطالية المقيمة بحي 1200 مسكن.

وأوضحت مصادر بأن فرق التحقيق أوقفت ستة شبان، كانوا انتحلوا صفة أعوان مصالح الجزائرية للمياه من خلال لباس خاص وحملهم لبعض الحقائب زاعمين القيام بدورية خاصة، للدخول لمنزل الضحية البالغة من العمر 64 سنة، بهدف سرقة مبالغ مالية اعتقادا بوجود مبالغ مالية من العملتين الوطنية والصعبة، حيث رحّبت بهم وحاولت مساعدتهم على القيام بعملهم، قبل أن تتحول عملية السطو إلى جريمة شنعاء، بعد تكميم فم الضحية وتقييدها. وتوصلت مصالح الشرطة إلى قرائن تم إثرها توقيف عدد من المتورطين الذين اقتنوا ألبسة وأغراضا أخرى جديدة من الأسواق ما دفع للاشتباه بأنها من عائدات السرقة.

يذكر أن المواطنة الإيطالية متزوجة من جزائري ولها ابنان، واعتنقت الإسلام منذ فترة طويلة وفضلت الاستقرار بمدينة باتنة دون العودة إلى إيطاليا، وكانت تتمتع بطيبة وأخلاق عالية، ما جعلها محبوبة من جيرانها وكل من تعرف عليها، وكان الجميع يتابع تشبثها بالتقاليد الأوراسية وحبها لطبيعتها، وتوفيت بحسب المحيطين بها وهي صائمة. علما أن الجريمة هزت سكان عاصمة الأوراس الذين استنكروا العملية وطالبوا بتسليط عقوبات مشددة على الفاعلين.