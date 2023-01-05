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رياضة

تفاصيل عن التوأم الحارس لرونالدو في السعودية

عمر سلامي
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تفاصيل عن التوأم الحارس لرونالدو في السعودية
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التوأم سيرجيو وخورخي راماليرو مع رونالدو

خطف التوأم البرتغالي، سيرجيو وخورخي راماليرو، الأضواء بعد ظهوره اللافت مع النجم الجديد لنادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، في الرياض.

ويظهر التوأمان راماليرو منذ 2021، في معظم اللقطات التي يظهر فيها النجم البرتغالي خارج الملعب، حين يتجول في الشوارع أو أثناء سفره مع عائلته، حيث تتمثل مهمتهما في مرافقته أينما ذهب.

وتعاقد رونالدو مع التوأم سيرجيو وخورخي عام 2021، حيث سلطت صحيفة “فلاش” البرتغالية، في تلك الفترة، الضوء على الحارسان الشخصيان لرونالدو.

وخدم التوأم كجنود في وحدة النخبة من القوات الخاصة البرتغالية في أفغانستان، وانضما لاحقا إلى الشرطة البرتغالية، قبل أن يتخصصا في حماية السياسيين والقضاة.

وقالت صحيفة “فلاش” البرتغالية، إن التوأم طلب إجازة غير مدفوعة الأجر من الشرطة، لتكريس أنفسهما لحماية رونالدو وعائلته.

وأشارت التقارير إلى أن رونالدو كان يخصص راتبا قدره 1.5 مليون دولار سنويا لحارسه الشخصي السابق “نونو”، وهو المبلغ الذي من المتوقع أن يتقاضاه كل من الشقيقين راماليرو.

ويتميز التوأم البرتغالي بوسامته، وهو ما لاحظه متابعو رونالدو على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى أناقتهما الواضحة في جميع اللقطات.

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