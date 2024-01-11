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رياضة

تفاصيل عن عملية بيع تذاكر داربي بلوزداد والمولودية

عمر سلامي
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تفاصيل عن عملية بيع تذاكر داربي بلوزداد والمولودية
أرشيف
ملعب 5 جويلية الذي سيحتضن داربي الشباب والمولودية

تم الاتفاق خلال اجتماع الرئيس المؤقت للرابطة مع رئيسي شباب بلوزداد ومولودية الجزائر، على التفاصيل التي تخص تذاكر مباراة الداربي.

وأكدت إدارة شباب بلوزداد عبر الصفحة الرسمية للنادي، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي جمع الرئيس المؤقت للرابطة أمين مسلوق، مع مهدي رابحي وحاج رجم، على أن حصة الفريقين ستكون بالمناصفة بين الشباب والمولودية، حيث خصصت 25000 تذكرة بتصميم مختلف وخاص لكل طرف.

وأضافت أنه سيتم الإعلان لاحقًا على موعد ومكان بيع التذاكر، و أشارت إلى أن لقاء العودة ستخصص فيه نفس حصة التذاكر بالنسبة للفريقين مثل مباراة الذهاب.

وكانت رابطة كرة القدم المحترفة، قد قرّرت برمجة مباراة الداربي العاصمي بين شباب بلوزداد ومولودية الجزائر لحساب الجولة الثالثة عشر في ملعب 5 جويلية، هذا الأحد بداية من الساعة السابعة مساء.

وجاء قرار الرابطة، بعد معاينة أرضية “ملعب نيلسون مانديلا”، والتي بدت غير جاهزة لاحتضان المباراة.

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