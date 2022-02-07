تفاصيل عن “قارورة ماء” الحارس المصري أبو جبل (فيديو)

صنعت “قارورة الماء” التي يجلبها الحارس المصري أبو جبل عند الوصول إلى ركلات الترجيح، الحدث في كأس أمم إفريقيا، ما جعل تساؤلات كثيرة تحوم عن السر في الاستعانة بها..

وتم تصوير قارورة ماء، أبوجبل، بعد النهائي الذي جمع مصر والسنغال، لتوضيح ما تحمله، ويبيّن مقطع فيديو أن القارورة عليها أسماء لاعبي المنافس والمكان الذي تعود كل لاعب على التسديد فيه لدى تنفيذه ركلة جزاء.

وكان مدرب حراس مرمى منتخب مصر، عصام الحضري، قد أطلق على قارورة الماء التي يحملها الحارس أبو جبل، إسم “زجاجة البركة”.

وحسب تقارير صحفية فإن أبو جبل ولم يكن حارس المرمى الوحيد أو الأول، الذي استخدم هذه “الحيلة” لمعرفة طريقة تسديد الخصم.

ففي 2018، استطاع حارس المنتخب الإنجليزي، جوردان بيكفورد، من تأهيل فريقه خلال الدور 16 من كأس العالم في روسيا أمام كولومبيا بصده ركلة ترجيح.

وقالت صحيفة “ذا صن” وقتها أن الحارس كان يخفي زجاجة ماء بها معلومات عن طريقة تسديد لاعبي كولومبيا.

وبنفس الطريقة، تمكن الحارس الهولندي تيم كرول، من تأهيل ناديه ضد توتنهام في نصف نهائي كأس الرابطة عام2017 ، وكشف وقتها الحارس أنه دون معلومات عن طريقة تسديد لاعبي توتنهام قبل بداية ضربات الترجيح، وهو ما أهله لصد اثنتين منها.