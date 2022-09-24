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رياضة

تفاصيل قرعة “شان” الجزائر 2023

علي بهلولي
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تفاصيل قرعة “شان” الجزائر 2023
ح.م
دار الأوبيرا "بوعلام بسايح".

ضبطت “الكاف”، السبت، تاريخ وتوقيت سحب قرعة بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، نسخة الجزائر 2023.

وقالت هيئة الرئيس باتريس موتسيبي في بيان لها، إن حفل سحب القرعة سيُنظّم في الفاتح من أكتوبر المقبل على الساعة السابعة مساءً بِالتوقيت الجزائري.

وأضافت أن دار الأوبيرا “بوعلام بسايح” بِبلدية أولاد فايت غرب العاصمة، ستكون مسرحا للحفل.

وتابع بيان الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم يقول إن الحفل سيحضره مدربو المنتخبات الـ 18 المُشاركة في “شان” 2023 بِالجزائر، وأيضا مسؤولي هذه الفرق. وطبعا، يُضاف إلى ذلك عديد الشخصيات المدعوّة.

وأشارت “الكاف” إلى أن الحفل سيُنقل على المُباشر، عبر قناتها الإلكترونية في موقع “يوتيوب”.

وتُقسّم المنتخبات الإفريقية المحلّية الـ 18 إلى 6 مجموعات تضمّ كلّ واحدة منها 3 فرق مناصفة. وبعد إجراء 3 جولات من الدور الأوّل، يتأهّل رائد كلّ مجموعة إلى الدور ربع النهائي، فضلا عن أحسن منتخبَين نالا المركز الثاني.

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