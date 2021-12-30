تفاصيل مباراة الجزائر وغامبيا

يُواجه المنتخب الوطني الجزائري فريق غامبيا، ضمن إطار استعداداتهما لِنهائيات كأس أمم إفريقيا التي تنطلق بِالكاميرون في الـ 9 من جانفي المقبل.

وكان “محاربو الصحراء” قد حلّوا بِقطر الإثنين الماضي، ووصل الفريق الغامبي في اليوم الموالي.

وتُجرى مباراة “الخضر” وغامبيا السبت المقبل، على الساعة السابعة مساءً.

ويحتضن الملعب التابع لِنادي قطر الرياضي أطوار المباراة الودّية، تحت إدارة تحكيم ينتمي إلى هذا البلد الخليجي.

وتتّسع هذه المنشأة الكروية لِنحو 20 ألف متفرّج، وقد تعوّد عليها المدافع جمال بلعمري، كونها ميدان فريقه الكروي.

وبِخصوص حضور الجمهور من عدمه في المدرجات، يبقى القرار بِيد السلطات الصحية القطرية، التي مازالت لم تحسم بعد في الأمر.

ويرتدي أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي لباسا أخضر، بينما يلعب الغامبيون بِزيّ أبيض.

هذا وعرف تربّص المنتخب الوطني بِالعاصمة القطرية الدوحة، قدوم لاعبَين، وهما: متوسط الميدان ياسين براهيمي والمهاجم بغداد بونجاح. وبات تعداد “الخضر” 17 لاعبا من أصل 28 كرويا استلموا دعوة خوض “كان” 2022.

ومازال 8 لاعبين منشغلين مع أنديتهم حتى الإثنين المقبل (أقصى حدّ/ مهلة الفيفا)، فيما يخضع 3 زملاء لهم للعلاج (كورونا)، وهم: المدافعان حسين بن عيادة ومحمد الأمين توغاي ومتوسط الميدان الهجومي يوسف بلايلي.

ويُجري زملاء متوسط الميدان رامز زروقي مساء هذا الجمعة خامس وآخر حصّة تدريبية لهم، منذ قدومهم إلى الدوحة.