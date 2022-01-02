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رياضة

تفاصيل مباراة الجزائر وغانا

علي بهلولي
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تفاصيل مباراة الجزائر وغانا

يُواجه المنتخب الوطني الجزائري نظيره الغاني ودّيا بِقطر، ضمن إطار استعداداتهما لِنهائيات كأس أمم إفريقيا، التي يُرفع ستارها بِالكاميرون في الـ 9 من جانفي الحالي.

وتُجرى هذه المباراة التحضيرية الأربعاء المقبل، على الساعة الخامسة مساءً بِالتوقيت الجزائري (السابعة مساءً بِالتوقيت القطري).

وتُقام أطوار هذه المواجهة الودّية بِملعب “المدينة التعليمية”، الذي يقع في مدينة الريان القطرية، ويتّسع لِنحو 45 ألف متفرّج.

وتعرف المباراة حضور الجماهير، كما أكده اتحاد قطر لكرة القدم، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مساء الأحد.

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