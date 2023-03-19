تفاصيل مباراة الساورة والكويت

يستعدّ فريق شبيبة الساورة لِمواجهة الزّائر نادي الكويت الكويتي، بِرسم إياب الدور الأوّل لِمنافسة كأس العرب للأندية البطلة.

ويحتضن ملعب “ميلود هدفي” بِوهران أطوار هذه المباراة، الثلاثاء المقبل انطلاقا من الساعة السادسة مساءً. تحت إدارة ثلاثي تحكيم من موريتانيا.

وكان فريق الكويت الكويتي قد شدّ الرّحال من بلده نحو الجزائر، السبت. على متن طائرة خاصّة.

هذا وشرعت وزارة الشباب والرياضة، الأحد، في بيع تذاكر المواجهة عبر منصّتها الإلكترونية. وذلك ابتداءً من سعر 500 دينار للبطاقة الواحدة.

للإشارة، فإن مباراة الذهاب بِالكويت انتهت بِخسارة فريق شبيبة الساورة بِهدف لِصفر.