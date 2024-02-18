تفاصيل مشروع قرار جزائري لوقف الحرب في غزة

من المرتقب ان يقوم مجلس الامن الدولي يوم الثلاثاء المقبل بالتصويت على مشروع قرار جزائري، يدعو لوقف فوري لاطلاق النار في غزة لأسباب انسانية.

وحسب ما كشفته وكالة “فرانس براس”، فان مشروع القرار الجزائري “لا يدين الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية يوم 07 أكتوبر الماضي”، على الثكنات العسكرية للقوات الصهيونية في فلسطين المحتلة.

وحسب ذات المصدر، فان المشروع الجزائري “يرفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين ويدعوا إلى وضع حدّ لانتهاكات القانون الدولي الذي تمارسه” القوات “الاسرائيلية”.

ويدعوا نص القرار إلى “إطلاق جميع الأسرى” منهم 18 ألف أسير فلسطينيي محتجز في السجون الاسرائيلية منهم أكثر من 07 آلاف اعتقلوا منذ بداية الحرب في الضفة الغربية، إضافة إلى أسرى الجيش الاسرائيلي المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

“ومن المتوقع أن تقوم الولايات المتحدة الامريكية بعرقلة مشروع القرار الجزائري، حيث أعلنت المندوبة الامريكية في مجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد، الأحد، رفض بلدها لمشروع قرار جزائري مقترح، يدعوا لوقف اطلاق النار في قطاع غزة، بحجة أن هذا المشروع لن يحقق النتائج التي ستحققها الصفقة بل قد يتعارض معها”. وفق ماذكره ذات المصدر.