تفاصيل مقابلتَي الجزائر مع أوغندا وتنزانيا

كشفت “الفاف” سهرة الأحد، عن تفاصيل أولى مقابلتَي المنتخب الوطني الجزائري في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

ومعلوم أن “الخضر” يلعبون التصفيات القارّية في فوج سادس، يضمّ منتخبات أوغندا وتنزانيا والنيجر.

وهكذا يُواجه رجال الناخب الوطني جمال بلماضي نظراءهم من الضيف الأوغندي، بِالملعب الأولمبي الجديد لِمدينة وهران، في الـ 4 من جوان المقبل على الساعة الثامنة ليلا.

وأسندت “الكاف” إلى طاقم مصري إدارة هذه المباراة، يقوده حكم الساحة محمد عادل السيد حسين.

وفي الجولة الثانية، يُسافر زملاء القائد والجناح رياض محرز إلى تنزانيا، لِمواجهة منتخب هذا البلد في الـ 8 من جوان المقبل، على الساعة السابعة مساءً محلّيا (الخامسة مساءً بِالتوقيت الجزائري).

وتُقام المباراة بِملعب “بنيامين مكابا” أو “الملعب الوطني” (التسمية الأخرى)، المعشوشب طبيعيا، والذي يتّسع لِنحو 60 ألف متفرّج، ويقع في مدينة دار السلام (عاصمة البلد سابقا).

وعيّنت “الكاف” طاقما من السودان لإدارة هذه المباراة، يقوده حكم الساحة محمود علي محمود إسماعيل.

بقي التذكير بِأن مقابلات الجولات الأربع المتبقّية من عمر التصفيات، تُجرى في سبتمبر 2022 ومارس 2023. وفي الختام يتأهّل الرّائد والوصيف للنهائيات، التي تحتضنها كوت ديفوار في صيف 2023.