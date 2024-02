تفاصيل من لقاء مبابي مع الرئيس الفرنسي وأمير قطر

كشفت تقارير إعلامية، عن بعض تفاصيل لقاء نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الفرنسي ماكرون.

وسادت توقعات بأن حفل العشاء الذي أقيم مساء الثلاثاء في باريس، سيكون فرصة من أجل إقناع النجم الفرنسي بالبقاء في النادي الباريسي.

وقال الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، إن الاجتماع لم يكن بهدف الجلوس مع مبابي للحديث عن مستقبله، و أن الهدف منه لا يخص مغادرته للنادي الفرنسي على الإطلاق.

🚨🇫🇷 Sources close to PSG firmly deny that the Emir of Qatar will make new proposal to convince Kylian Mbappé.

Today’s meeting won’t be about future as Mbappé has already been clear with PSG; he’s informed them about leaving the club, already in advanced talks with Real Madrid. pic.twitter.com/qyInT3IAPM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 27, 2024