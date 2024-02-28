-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

تفاصيل من لقاء مبابي مع الرئيس الفرنسي وأمير قطر

عمر سلامي
  • 876
  • 0
تفاصيل من لقاء مبابي مع الرئيس الفرنسي وأمير قطر
ح.م
كيليان مبابي مع الرئيس الفرنسي وأمير قطر

كشفت تقارير إعلامية، عن بعض تفاصيل لقاء نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الفرنسي ماكرون.

وسادت توقعات بأن حفل العشاء الذي أقيم مساء الثلاثاء في باريس، سيكون فرصة من أجل إقناع النجم الفرنسي بالبقاء في النادي الباريسي.
وقال الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، إن الاجتماع لم يكن بهدف الجلوس مع مبابي للحديث عن مستقبله، و أن الهدف منه لا يخص مغادرته للنادي الفرنسي على الإطلاق.

وأشار إلى أن باريس لن يتقدم بأي عرض لإقناع مبابي بالتوقيع على عقد جديد، كما أكد أن مبابي لا يتفاوض سوى مع ريال مدريد في الوقت الحالي.

ونقلت بعض المواقع مقطع فيديو لحوار جانبي سريع بين مبابي وأمير قطر.

وكشفت شبكة “راديو مونت كارلو” عن جانب قصير من الحديث السريع بين مبابي وأمير قطر، الذي قال للاعب الفرنسي “حظ سعيد”، بعدما قال ماكرون للنجم الباريسي: “ستخلق لنا الكثير من المشاكل مرة أخرى”.

وذكرت الشبكة الفرنسية، أن مبابي كان اللاعب الوحيد بصفوف نادي باريس سان جيرمان الذي تمت دعوته للحفل، وكان له شرف الجلوس على الطاولة الرئيسية للعشاء، حيث كان الشخص الرابع على يسار الرئيس ماكرون.

وأضافت أن الحفل شهد حضور عدد من الشخصيات الرياضية من بينهم وزيرة الرياضة الفرنسية أوديا كاستير، وفيليب ديالو رئيس اتحاد الكرة الفرنسي، وتوني ستانغي رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024، وفنسان لابرون رئيس رابطة الأندية الفرنسية المحترفة.

مقالات ذات صلة
غويري ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ 23 من الدوري الفرنسي

غويري ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ 23 من الدوري الفرنسي

مصطفى غربال يشارك في تربص للحكام المرشحين لإدارة مونديال 2026

مصطفى غربال يشارك في تربص للحكام المرشحين لإدارة مونديال 2026

“الفيفا” هي مَن تُغطّي نفقات دورة الجزائر

“الفيفا” هي مَن تُغطّي نفقات دورة الجزائر

شباب بلوزداد يبصم على كارثية الكرة المحلية

شباب بلوزداد يبصم على كارثية الكرة المحلية

بن رحمة يتأهّل لِنصف نهائي كأس فرنسا

بن رحمة يتأهّل لِنصف نهائي كأس فرنسا

فتح تحقيق في حادثة سرقة الخطط الأمنية لأولمبياد باريس

فتح تحقيق في حادثة سرقة الخطط الأمنية لأولمبياد باريس

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد