تفاصيل من لقاء مبابي مع الرئيس الفرنسي وأمير قطر

كشفت تقارير إعلامية، عن بعض تفاصيل لقاء نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الفرنسي ماكرون.

وسادت توقعات بأن حفل العشاء الذي أقيم مساء الثلاثاء في باريس، سيكون فرصة من أجل إقناع النجم الفرنسي بالبقاء في النادي الباريسي.

وقال الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، إن الاجتماع لم يكن بهدف الجلوس مع مبابي للحديث عن مستقبله، و أن الهدف منه لا يخص مغادرته للنادي الفرنسي على الإطلاق.

🚨🇫🇷 Sources close to PSG firmly deny that the Emir of Qatar will make new proposal to convince Kylian Mbappé. Today’s meeting won’t be about future as Mbappé has already been clear with PSG; he’s informed them about leaving the club, already in advanced talks with Real Madrid. pic.twitter.com/qyInT3IAPM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 27, 2024

وأشار إلى أن باريس لن يتقدم بأي عرض لإقناع مبابي بالتوقيع على عقد جديد، كما أكد أن مبابي لا يتفاوض سوى مع ريال مدريد في الوقت الحالي.

ونقلت بعض المواقع مقطع فيديو لحوار جانبي سريع بين مبابي وأمير قطر.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🎥 عاااااااااااااجل الرئيس الفرنسي ماكرون قال ل لاعب كيليان مبابي أمام أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مازحاً :

أنت ستخلق لنا المزيد من المشاكل 😉🔥 باريس أو ريال مدريد 😉🔥 🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢 pic.twitter.com/srGvYN58s9 — كيليان مبابي (@mbappe_kmr) February 27, 2024

وكشفت شبكة “راديو مونت كارلو” عن جانب قصير من الحديث السريع بين مبابي وأمير قطر، الذي قال للاعب الفرنسي “حظ سعيد”، بعدما قال ماكرون للنجم الباريسي: “ستخلق لنا الكثير من المشاكل مرة أخرى”.

وذكرت الشبكة الفرنسية، أن مبابي كان اللاعب الوحيد بصفوف نادي باريس سان جيرمان الذي تمت دعوته للحفل، وكان له شرف الجلوس على الطاولة الرئيسية للعشاء، حيث كان الشخص الرابع على يسار الرئيس ماكرون.

وأضافت أن الحفل شهد حضور عدد من الشخصيات الرياضية من بينهم وزيرة الرياضة الفرنسية أوديا كاستير، وفيليب ديالو رئيس اتحاد الكرة الفرنسي، وتوني ستانغي رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024، وفنسان لابرون رئيس رابطة الأندية الفرنسية المحترفة.