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رياضة

تفاصيل مواجهة غانا وقائمة لاعبي بوقرة لـ “شان” 2023

علي بهلولي
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تفاصيل مواجهة غانا وقائمة لاعبي بوقرة لـ “شان” 2023
ح.م

يتبارى المنتخب المحلّي الجزائري مع نظيره الغاني ودّيا، استعدادا لِبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين.

ويلعب المنتخب الوطني المحلّي في منافسة “الشان” التي تنطلق بِالجزائر في الـ 13 من جانفي المقبل، رفقة ليبيا وإثيوبيا والموزمبيق، بينما تخوض غانا هذه البطولة إلى جانب فرق السودان ومدغشقر والمغرب.

وتُجرى المباراة التحضيرية بين محلّيي الجزائر وغانا بِملعب “ميلود هدفي” بِوهران، في الـ 7 من جانفي المقبل على الساعة الثامنة ليلا.

وسيدخل رجال الناخب الوطني مجيد بوقرة في تربّص بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى، الإثنين المقبل.

ويُعلن التقني بوقرة عن قائمة لاعبيه الذين سيخوضون منافسة “شان” 2023 في يوم بداية التربّص.

ويحلّ المنتخب المحلّي الغاني بِالجزائر الثلاثاء المقبل، قادما من مصر حيث أجرى هناك معسكرا إعداديا.

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