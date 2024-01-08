تفاصيل مُفاوضات نادي “سوسطارة” لِجلب لاعب دولي كيني

يوشك لاعب دولي كيني لِكرة القدم، أن يلتحق بِصفوف نادي اتحاد العاصمة بطل إفريقيا.

ويتعلّق الأمر بِالمهاجم بونسون أومالا، الذي يُمثّل ألوان المنتخب الأولمبي الكيني، بعد أن ارتدى زيّ فريق الأواسط.

وعلى مستوى الأندية، يرتبط هذا اللاعب البالغ من العمر 22 سنة، مع نادي غورماهيا الكيني بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2025.

وفي أحدث تقارير للصّحافة الكينية، فإن إدارة نادي “سوسطارة” قدّمت لِنظيرتها من فريق غورماهيا عرضا فحواه: جلب اللاعب بونسون أومالا بِعقدٍ يبدأ في جانفي 2024 وتنقضي مدّته في صيف 2026. مع استلامه أجرة شهرية تقترب من رقم 268 مليون سنتيم، ومنحةَ إمضاء بِمبلغ 1.3 مليار سنتيم. وفي حال إقدام إدارة الاتحاد على فسخ عقد اللاعب أو تسريحه قبل الآوان، فإن مسؤولي نادي غورماهيا يستفيديون من مبلغ يقترب من رقم 672 مليون سنتيم.

وكان اللاعب بونسون أومالا قد سجّل 26 هدفا في بطولة كينيا للموسم الماضي، وساهم بِقوّة في تتويج فريقه غورماهيا بِاللّقب.